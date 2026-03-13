شىمكەنتتە 650 گرام سالماقپەن تۋعان نارەستەنىڭ كوزىنە كۇردەلى وتا جاسالدى
شىمكەنت. KAZINFORM - دارىگەرلەر بىرنەشە اي بويى از سالماقتا شالا تۋعان قىزدىڭ ءومىرى ءۇشىن كۇرەسىپ، قاۋىپتى كوز اۋرۋىن انىقتاعان سوڭ ميكروحيرۋرگيالىق وپەراتسيا جاسادى.
نارەستە بىلتىر قاراشا ايىندا جۇكتىلىكتىڭ 25 اپتاسىندا دۇنيەگە كەلگەن، سالماعى نەبارى 650 گرام. دارىگەرلەر شالا تۋعان ءسابيدى رەانيماتسياعا اۋىستىرىپ، ەمدەۋدى باستادى.
تەكسەرۋ كەزىندە بالاعا رەتينوپاتيا دياگنوزى قويىلدى. بۇل شالا تۋعان بالالاردا ءجيى كەزدەسەدى. سىرقاتتى ۋاقىتىلى ەمدەمەسە، كورۋ قابىلەتى تولىق جوعالۋى مۇمكىن.
- نارەستە وتە از سالماقپەن تۋعان، سوندىقتان وتا وتە دالدىكتى تالاپ ەتتى. دەگەنمەن، وپەراتسيا ءساتتى ءوتتى، - دەيدى دارىگەرلەر.
ءۇش ايلىق ءسابيدىڭ قازىرگى سالماعى - 2 كەلى 400 گرام. دارىگەرلەر نارەستەنىڭ قالىپتى جاعدايدا دامىپ كەلە جاتقانىن ايتادى. قازىرگى تاڭدا نارەستە ۇيىنە شىعارىلدى. ول تۇرعىلىقتى جەرى بويىنشا دارىگەرلەردىڭ باقىلاۋىندا بولادى.
جىل باسىنان بەرى شىمكەنتتە شالا تۋعان ءۇش سابيگە رەتينوپاتيا سىرقاتى بويىنشا وتا جاسالىپ، بارلىعى ءساتتى شىققان.
ايتا كەتەيىك، بىلتىر ەلىمىزدە العاش رەت شالا تۋعان جانە جاڭا تۋعان نارەستەلەردىڭ ءومىرىن ساقتاۋعا باعىتتالعان جوبا ىسكە قوسىلدى.