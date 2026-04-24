شىمكەنتتە 500 دەن استام اۆتوكولىك ايىپ تۇراعىنا قويىلدى
شىمكەنت. KAZINFORM - شىمكەنتتە ءبىر اپتادا 7 مىڭنان استام قۇقىق بۇزۋشىلىق تىركەلدى.
شىمكەنت قالاسىندا «قاۋىپسىز جول» جەدەل-پروفيلاكتيكالىق ءىس-شاراسى ءوتىپ جاتىر.
ءتارتىپتى قاتاڭداتۋ ماقساتىندا ەلدىڭ وزگە وڭىرلەرىنەن قوسىمشا پاترۋلدىك پوليتسيا كۇشتەرى تارتىلعان ەدى.
پوليتسيانىڭ مالىمەتىنشە، رەيدتىك ءىس-شارانىڭ العاشقى جەتى كۇنىندە 7730 قۇقىق بۇزۋشىلىق انىقتالدى.
- رەيد بارىسىندا 565 اۆتوكولىك ارنايى تۇراققا قويىلدى. انىقتالعان دەرەكتەردىڭ قاتارىندا ماس كۇيىندە كولىك جۇرگىزۋ، اۆاريالىق جاعداي تۋىنداتۋ، قارسى جولاققا شىعۋ، مەملەكەتتىك ءنومىرسىز كولىكتى پايدالانۋ، جالعان ءنومىر تاعۋ، جۇرگىزۋشى كۋالىگىنەن ايىرىلعان تۇلعالاردىڭ كولىك باسقارۋى جانە باسقا دا قۇقىق بۇزۋشىلىقتار بار، - دەلىنگەن رەسمي حابارلامادا.
سونداي-اق پوليتسيا وكىلدەرى رەيد بارىسىندا نەگىزگى نازار تەك العاشقى مەديتسينالىق قوبديشا سياقتى قوسىمشا جابدىقتاردى تەكسەرۋگە باعىتتالادى دەگەن اقپاراتتىڭ شىندىققا جاناسپايتىنىن اتاپ ءوتتى.
- مۇنداي قۇرالداردىڭ بولۋى، ەڭ الدىمەن، جۇرگىزۋشىلەردىڭ ءوز قاۋىپسىزدىگى ءۇشىن قاجەت.
باستى ماقسات - قايعىلى جاعدايلارعا الىپ كەلۋى مۇمكىن قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردىڭ الدىن الۋ جانە جولدارداعى قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ، - دەپ مالىمدەدى ۆەدومستۆو.