شىمكەنتتە 21 جاستاعى قىزدىڭ ءولىمى: تەرگەۋ ىسىنە مينيسترلىكتەن ماماندار جىبەرىلدى
استانا. KAZINFORM - شىمكەنت قالاسىندا قىزدى ءولتىرۋ فاكتىسى بويىنشا قوزعالعان قىلمىستىق ءىستى تەرگەۋ ءۇشىن ورتالىق اپپاراتتان ماماندار جىبەرىلدى. بۇل تۋرالى ق ر ىشكى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى سانجار ءادىلوۆ ءمالىم ەتتى.
- نۇرايدىڭ ولىمىنە كۇدىكتى ادام قاماۋعا الىندى. تەرگەۋ امالدارى جالعاسىپ جاتىر، سوت-مەديتسينالىق ساراپتامالار جاسالادى. كۇدىكتى سوتتىڭ سانكسياسىمەن ەكى ايعا قامالدى. وسى قىلمىستىق ءىس اياسىندا ءىستىڭ بارلىق ءمان-جايى جان-جاقتى، تولىق، وبەكتيۆتى زەرتتەلەدى، - دەدى س. ءادىلوۆ سەناتتا تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
وسى ورايدا ول شىمكەنت قالاسى دەپارتامەنتىنىڭ جەدەل-تەرگەۋ توبى اتالعان ىسكە قاتىستى تەرگەۋ امالدارىن جالعاستىرىپ جاتقانىن ايتتى.
- وسى قىلمىستىق ءىس بويىنشا شىمكەنتكە ورتالىق اپپاراتتىڭ تاجىريبەلى باسشىلارىنىڭ توبى جىبەرىلدى. ولاردىڭ اراسىندا بۇل كريمينالدىق پوليتسيا دەپارتامەنتى، تەرگەۋ دەپارتامەنتىنىڭ ماماندارى قامتىلدى. تەرگەۋ بارىسىن ەرەكشە باقىلاۋدا ۇستاپ تۇرمىز، - دەدى ءمينيستردىڭ ورىنباسارى.
ەسكە سالساق، پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ شىمكەنتتەگى بويجەتكەننىڭ ولىمىنە قاتىستى باس پروكۋراتۋراعا تاپسىرما بەردى.
20-قاڭتار كۇنى ىشكى ىستەر مينيسترلىگى شىمكەنت پوليتسيا دەپارتامەنتىندە كادرلىق شەشىمدەر جاساعانىن ءمالىم ەتتى. بۇل شەشىمدەر 21 جاستاعى ستۋدەنت نۇراي سەرىكبايدىڭ ولىمىنەن كەيىن قابىلداندى.
ايتا كەتەيىك، مارقۇم ن. سەرىكبايدىڭ ولىمىنە كۇدىكتى رەتىندە 28 جاستاعى شىمكەنت قالاسىنىڭ تۇرعىنى ۇستالىپ، ۋاقىتشا ۇستاۋ يزولياتورىنا قامالدى.
اۆتور
رۋسلان عابباسوۆ