شىمكەنتتە 14 مىڭنان استام انا مەرەكە قارساڭىندا قوسىمشا جاردەماقى الادى
شىمكەنت. KAZINFORM - حالىقارالىق ايەلدەر كۇنىنە وراي، شىمكەنتتە كوپبالالى انالار ءبىر رەتتىك الەۋمەتتىك تولەم الادى. مەملەكەتتىك جاردەماقىلارعا قوسىمشا قولداۋ 14267 ايەلگە تيەسىلى.
8-ناۋرىزعا ارنالعان ءبىرجولعى تولەم «التىن القا» جانە «كۇمىس القا» يەگەرلەرىنە، «باتىر انا» اتاعىن العان ايەلدەرگە، I جانە Ⅱ دارەجەلى «انا داڭقى» وردەندەرىمەن ماراپاتتالعاندارعا بەرىلەدى.
- مەرەكەلىك جاردەماقى 2026 -جىلدىڭ 8-ناۋرىزداعى جاعداي بويىنشا شىمكەنتتە تۇراقتى تىركەلگەن ايەلدەرگە تولەنەدى. بارلىعى قالادا 14267 اناعا ماتەريالدىق قولداۋ كورسەتۋ جوسپارلانعان، - دەپ حابارلادى قالا اكىمدىگى.
ءبىرجولعى الەۋمەتتىك تولەم 5 ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش كولەمىندە (21625 تەڭگە) بەرىلەدى. قاراجات جەرگىلىكتى بيۋدجەتتەن ءبولىندى.
الۋشىلاردىڭ تىزىمدەرى «ازاماتتارعا ارنالعان ۇكىمەت» مەملەكەتتىك كورپوراتسياسىنىڭ دەرەكتەرى نەگىزىندە اۆتوماتتى تۇردە قالىپتاساتىن بولادى. ەشقانداي وتىنىشتەر تالاپ ەتىلمەيدى، تولەمدەر بەلگىلەنگەن تارتىپپەن جۇزەگە اسىرىلادى.
ايتا كەتەيىك، 2026 -جىلدىڭ 1-قاڭتارىنان باستاپ مەملەكەت بالالى وتباسىلارعا بەرىلەتىن الەۋمەتتىك تولەمدەردى %10 عا ارتتىردى. بيىل قاڭتار ايىندا كوپبالالى وتباسىلارعا جانە ناگرادتالعان انالارعا بەرىلەتىن مەملەكەتتىك جاردەماقىلارمەن 875,2 مىڭ وتباسى جالپى سوماسى 56,5 ميلليارد تەڭگە مولشەرىندە قامتىلدى.