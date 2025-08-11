شىمكەنت تۇرعىنى ساپاسىز ونلاين-كۋرسقا تولەگەن اقشاسىن قايتارىپ الدى
شىمكەنت. KAZINFORM - شىمكەنت تۇرعىنى 195 مىڭ تەڭگەگە ونلاين- كۋرس ساتىپ العاننان كەيىن، ونىڭ ساپاسى كاسىبي دەڭگەيگە ساي كەلمەگەندىكتەن ءوز قۇقىعىن قورعادى. بۇل تۋرالى قالالىق ساۋدا جانە تۇتىنۋشىلاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ دەپارتامەنتى حابارلادى.
تۇرعىننىڭ ايتۋىنشا، كۋرستىڭ مازمۇنى ءۇستىرت بولعان. ۆيدەوساباقتاردىڭ كوپشىلىگى 20-30 مينۋتقا عانا سوزىلىپ، ماتەريالدى جەتكىلىكتى تەرەڭ ءارى جۇيەلى تۇسىندىرۋگە مۇمكىندىك بەرمەگەن. ءار تاقىرىپ ءبىر عانا مىسالمەن شەكتەلگەن، بالاما تاسىلدەر مەن تولىق تالداۋ بولماعان.
مونتاجعا ارنالعان بولىمدە كاسىبي تۇسىنىكتەمەلەر، باعدارلامالاردى تاڭداۋ، مونتاج لوگيكاسى جانە ساحنا قۇرۋ قاعيدالارى جونىندە اقپارات بەرىلمەگەن. كەيبىر مودۋلدەردە اۆتور ءبىلىم بەرۋ ورنىنا جەكە وقيعالار ايتىپ، كەزدەيسوق كادرلار كورسەتكەن. جالپى، ماتەريال كاسىبي وقىتۋ فورماتىنا ەمەس، TikTok نەمەسە Instagram بەينەجازبالارىنا ۇقساس بولعان.
پايدالانۋشى ماسەلەنى ۇيىممەن شەشۋگە تىرىسقانىمەن، ەكى كۇن ىشىندە ۋادە ەتىلگەن جازباشا جاۋاپ بولماعان. قايتا حابارلاسقاندا كومپانيا وكىلى داۋلاسىپ، كۋرستىڭ قولجەتىمدىلىگى بەرىلگەنىن العا تارتىپ، اقشانى قايتارۋدان باس تارتقان.
وسىدان كەيىن ازامات شىمكەنت قالاسى بويىنشا ساۋدا جانە تۇتىنۋشىلاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ دەپارتامەنتىنە جۇگىندى. ناتيجەسىندە ءتيىستى جۇمىس جۇرگىزىلىپ، ورىنداۋشىعا تۇسىنىكتەمە بەرىلىپ، تۇتىنۋشىنىڭ قۇقىعى زاڭدا بەلگىلەنگەن تارتىپپەن قورعالدى.
دەپارتامەنت ونلاين- قىزمەتتەردى ساتىپ العاندا تۇتىنۋشىنىڭ كورسەتىلگەن سيپاتتاماعا ساي ساپالى ءونىم الۋعا قۇقىعى بار ەكەنىن ەسكە سالادى. قىزمەت ساپاسىز بولعان جاعدايدا تۇتىنۋشى قۇقىعىن قورعاۋ ءۇشىن ءتيىستى ورگاندارعا جۇگىنە الادى.