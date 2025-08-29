شىمكەنت - «كىتاپ وقيتىن ۇلت» جوباسىنا العاشقى بولىپ قوسىلعان وڭىرلەردىڭ ءبىرى
شىمكەنت. KAZINFORM - شىمكەنت قالاسى - ەلىمىزدە العاشقىلاردىڭ ءبىرى بولىپ «كىتاپ وقيتىن ۇلت» رەسپۋبليكالى جوباسىنا رەسمي تۇردە قوسىلدى. بۇل تۋرالى قالا اكىمى عابيت سىزدىقبەكوۆ مالىمدەدى.
مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ اتىراۋدا وتكەن ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ ءۇشىنشى وتىرىسىندا: «وزىق ويلى ۇلت بولۋدىڭ ەڭ توتە جولى - كىتاپ وقۋ» دەپ اتاپ ءوتىپ، كىتاپ وقۋدى دامىتۋ ماسەلەسىنە ەرەكشە نازار اۋدارعان بولاتىن.
پرەزيدەنت باستاماسىن قولداعان ءماجىلىس ءتوراعاسى، «AMANAT» پارتياسىنىڭ ءتوراعاسى ەرلان قوشانوۆ جۋىردا رەسپۋبليكالىق دەڭگەيدە «كىتاپ وقيتىن ۇلت» پيلوتتىق جوباسىنىڭ باستالعانىن رەسمي تۇردە جاريالادى. بۇل ماڭىزدى جوبا العاش بولىپ ەنگىزىلەتىن وڭىرلەر قاتارىندا شىمكەنت قالاسى، سونداي-اق قاراعاندى جانە قوستاناي وبلىستارى بار.
شىمكەنت قالاسىنىڭ اكىمى عابيت سىزدىقبەكوۆ اتالعان باستاماعا قولداۋ بىلدىرە وتىرىپ، تۇرعىنداردى بەلسەندى قاتىسۋعا شاقىردى.
- شىمكەنت - تەك رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار مەگاپوليس قانا ەمەس، ول - تاريحى تەرەڭ، مادەنيەتى باي، ءبىلىم سالاسىنىڭ ءداستۇرى قالىپتاسقان شاھار. سوندىقتان ءدال وسىنداي ماڭىزى زور جوبانىڭ ءبىزدىڭ قالادا جۇزەگە اسۋى - زاڭدىلىق. كىتاپ - ءبىلىم مەن شابىتتىڭ سارقىلماس قاينارى. ول كوكجيەگىڭدى كەڭەيتەدى، تۇلعاڭدى قالىپتاستىرادى، جاڭا مۇمكىندىكتەرگە جول اشادى. ءارقايسىڭىزدى وسى يگى باستامانى قولداپ، بەلسەندى قاتىسۋعا شاقىرامىن، - دەدى قالا باسشىسى.
جوبانىڭ ماقساتى - كىتاپ وقۋ مادەنيەتىن قالىپتاستىرۋ جانە دارىپتەۋ.
پيلوتتىق جوبا اياسىندا قالا تۇرعىندارى كەلەسى نوميناتسيالار بويىنشا بايقاۋعا قاتىسا الادى:
• «كىتاپ وقيتىن مەكتەپ»
• «كىتاپ وقيتىن كوللەدج»
• «كىتاپ وقيتىن ۋنيۆەرسيتەت»
• «كىتاپ وقيتىن پەداگوگ»
• «كىتاپ وقيتىن اۋلەت»
• «كىتاپ وقيتىن مەملەكەتتىك قىزمەتكەر»
قاتىسۋشىلارعا قويىلاتىن ورتاق تالاپ - جوبا بارىسىندا كەمىندە 15 كىتاپ وقىپ، ءوز ساناتى بويىنشا بايقاۋعا قاتىسۋ. جەڭىمپازدار ارنايى كوميسسيا شەشىمىمەن انىقتالىپ، قۇرمەت گراموتالارى جانە باعالى سىيلىقتارمەن ماراپاتتالادى.
جوبانى كىم جۇزەگە اسىرادى؟
جوبانى «AMANAT» پارتياسى «كىتاپ وقيتىن ۇلت - چيتايۋشايا ناتسيا» قوعامدىق قورىمەن بىرلەسىپ جۇزەگە اسىرۋدا. باس دەمەۋشى - ALAGEUM ELECTRIC كومپانياسى.
جوبانىڭ ماڭىزدىلىعى نەدە؟
«كىتاپ وقيتىن ۇلت» - بۇل ءبىر رەتتىك اكسيا ەمەس، ۇلتتىڭ مادەني دەڭگەيى مەن ويلاۋ ءورىسىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان ۇزاقمەرزىمدى جوبالاردىڭ ءبىرى. جاستاردىڭ ينتەللەكتۋالدىق الەۋەتىن كوتەرىپ، كىتاپ وقۋ ارقىلى ادام كاپيتالىن دامىتۋ - جوبانىڭ باستى ماقساتى.
جوبا ارقىلى تەك وقۋشىلار مەن ستۋدەنتتەر عانا ەمەس، پەداگوگتەر مەن مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەر، تۇتاس وتباسىلار دا قامتىلادى. بۇل - قوعامنىڭ ءاربىر مۇشەسىن كىتاپپەن بايلانىستىرۋعا ارنالعان كەشەندى قادام.