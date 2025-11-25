شىمبۇلاقتا سىرعاناۋ ماۋسىمى قاشان اشىلاتىنى بەلگىلى بولدى
استانا. KAZINFORM - شىمبۇلاق تاۋ-شاڭعى كۋرورتىندا قىسقى ماۋسىمنىڭ تەحنيكالىق اشىلۋى 26-قاراشا كۇنى وتەدى.
بۇل كۇننەن باستاپ سول جاق تالعار، سونداي-اق جاڭادان باستاۋشىلارعا ارنالعان اق قونجىق، جىلان جانە اق بارىس تراسسالارىندا سىرعاناۋعا مۇمكىندىك تۋادى.
سونىمەن قاتار، ماۋسىمدىق جالعا بەرۋ جانە لوكەرلەر مەدەۋ بازالىق ستانتسياسىنا كوشىرىلگەنىن ەسكەرتەدى. شىمبۇلاق ستانتسياسىندا دا كۇندەلىكتى پايدالانۋعا ارنالعان زات ساقتاۋ ۇياشىقتارى دايىن، سوندىقتان شاڭعى قۇرالدارى مەن جەكە زاتتاردى وڭاي ساقتاۋعا بولادى.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، وتكەن جىلى كۋرورتتىڭ تەحنيكالىق اشىلۋى 23-قاراشادا وتكىزىلگەن، ال رەسمي قىسقى ماۋسىم 7-جەلتوقساندا باستالعان. ال 2025-جىلدىڭ 13-ساۋىرىندە سىرعاناۋ ماۋسىمى اياقتالدى.
شىمبۇلاقتا قىسقى ماۋسىمنىڭ باستالۋى ايماقتاعى تۋريستىك جانە سپورتتىق بەلسەندىلىكتى ارتتىرىپ، دەمالۋشىلارعا جاڭا تراسسالار مەن زاماناۋي سەرۆيستى پايدالانۋ مۇمكىندىگىن بەرەدى.