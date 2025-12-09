شىمبۇلاقتا قىسقى ماۋسىم رەسمي تۇردە اشىلدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا قىسقى تۋريستىك ماۋسىم باستالدى.
شىمبۇلاق تاۋ-شاڭعى كۋرورتى ءداستۇرلى تۇردە 6-جەلتوقساندا ماۋسىمدى رەسمي تۇردە اشتى. الدىڭعى ماۋسىمدا مۇندا 1,5 ميلليون ادام كەلگەن، ال حالىقارالىق باسىلىمدار شىمبۇلاقتى الەمدەگى ەڭ ۇزدىك 5 تاۋ شاڭعىسى باعىتتارىنىڭ قاتارىنا ەنگىزدى.
- جاڭا ماۋسىمدا شىمبۇلاق تۋريستىك بەلسەندىلىك اياسىن كەڭەيتەدى. Le Mont الاڭىندا ءار سەنبى سايىن كۇندىزگى après-ski وتەدى. قازىردىڭ وزىندە تالعار، جاسىل الاڭ، اق ايۋ جانە اقبارسىق تراسسالارى اشىق. قوسىمشا بەتكەيلەر مەن تالعار اسۋىنان تۇنگى سىرعاناۋ الاڭدارى اۋا رايى تۇراقتى سۋىتقان ساتتەن باستاپ ىسكە قوسىلادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
الماتى اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە، 2025-جىلى قاڭتار-قاراشا ايلارىندا ىلە-الاتاۋ ۇلتتىق ساياباعىنا 901 مىڭ ادام، ال قاڭتار-قازان ارالىعىندا شىمبۇلاققا 1,1 ميلليون تۋريست كەلگەن. 2025-جىلدىڭ جازىندا كۋرورت 450 مىڭنان استام قوناقتى قابىلداعان.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن 2025-جىلعى 26-قاراشادا شىمبۇلاق تاۋ-كۋرورتىندا قىسقى ماۋسىمنىڭ تەحنيكالىق اشىلۋى بولعانىن جازعانبىز.
شىمبۇلاق تاۋ-كۋرورتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى 26-قاراشادان باستاپ سول جاق تالعار جانە جاڭادان باستاۋشىلارعا ارنالعان: اق قونجىق، جىلان جانە اق بارىس تراسسالارىندا سىرعاناۋعا بولاتىنىن حابارلاعان ەدى.