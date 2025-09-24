10:40, 24 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5
شىمبۇلاقتا جۇرگەن تاۋ ەشكى كامەراعا ءتۇسىپ قالدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا ورنالاسقان شىمبۇلاق تاۋ- كۋرورتىنىڭ كامەرالارى ەرەكشە قۇبىلىستى ءتۇسىرىپ الدى.
تاۋداعى جاعدايدى تىكەلەي ەفيردە كورسەتەتىن كامەرالار كۋرورتتىڭ 3200 شىڭىندا جۇرگەن تاۋ ەشكىنى ءتۇسىرىپ الدى.
جارنامالىق تاقتانىڭ جانىندا تۇرعان قوس ءمۇيىزدى جانۋار جان-جاعىنا قاراپ، ءبىراز تۇرىپ، ءارى قاراي كەتىپ قالادى.
ەسكە سالايىق، كەشە الماتى تاۋلارىندا قار جاۋعانىن جازعانبىز. «شىمبۇلاق» تاۋ كۋرورتىنىڭ بوگدانوۆيچ مۇزدىعى، بۇگەل جانە ورتاڭعى ستانسياسىندا ورناتىلعان كامەرالارىنان بۇل قۇبىلىستى تاماشالاۋ مۇمكىن بولدى.
بۇعان دەيىن التىنەمەلدە سىلەۋسىن كۇشىكتەرىمەن بىرگە كامەراعا ءتۇسىپ قالعانىن جازعان ەدىك. بەينەجازبا ەنەسىنىڭ ارتىنان شامامەن ءبىر جاستاعى 3 سىلەۋسىن كۇشىگىنىڭ ەرىپ جۇرگەنى كورۋگە بولادى.