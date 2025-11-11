شىمبۇلاققا ەلەكترلى كولىكتەردىڭ كىرۋىنە شەكتەۋ قويىلۋى مۇمكىن
الماتى. KAZINFORM - مەدەۋ مەن شىمبۇلاق اراسىنداعى جولدا ەلەكتروموبيلدەردىڭ قوزعالىسىنا شەكتەۋ ەنگىزىلۋى مۇمكىن.
قازىرگى ۋاقىتتا بۇل جولمەن تەك ەلەكتروكولىكتەر جانە ارنايى تەحنيكاعا، ياعني، كوممۋنالدىق قىزمەت، جەدەل جاردەم، توتەنشە قىزمەتتەردىڭ كولىكتەرىنە جۇرۋىنە رۇقسات ەتىلگەن. الايدا كەيىنگى كەزدە ايتىلعان جولمەن تاۋعا كوتەرىلەتىن جاياۋ جۇرگىنشىلەر سانى ارتقان. تۋريستەر كولىكتەر جۇرەتىن جولمەن جۇرۋگە ءماجبۇر، بۇل - قاۋىپتى. اسىرەسە، ادامدار سانى كۇرت ارتاتىن دەمالىس كۇندەرى ەلەكترلى كولىك پەن جاياۋ جۇرگىنشىلەر ءبىر-بىرىنە كەدەرگى كەلتىرەدى. سوندىقتان الماتىلىقتار تاراپىنان جەكە كولىكتەردىڭ قوزعالىسىن شەكتەۋ تۋرالى ۇسىنىستار الەۋمەتتىك جەلىدە ءجيى ايتىلىپ كەلەدى.
وسى ماسەلە بويىنشا Kazinform اگەنتتىگى «مەدەۋ» مەملەكەتتىك وڭىرلىك تابيعي پاركىنە جۇگىندى. مەكەمە مالىمەتىنشە، جۇمىس كۇندەرى جول بوگەتىنەن ورتا ەسەپپەن 300 دەن 400 گە دەيىن ەلەكتروكولىك وتەدى، ال دەمالىس كۇندەرى بۇل سان 700 گە دەيىن جەتەدى. ايىنا شامامەن 15 مىڭ كولىك تىركەلەدى. پاركتىڭ اۋماعىندا 20 دان استام كومپانياعا تيەسىلى 342 ەلەكترلى تاكسي بار. سونىمەن قاتار ءبىر سەرۆيس ارقىلى 2158 ەلەكتروكولىك جۇمىس ىستەيدى. سوندا بارلىعى - 2,5 مىڭ كولىك.
كىمدەرگە كىرۋگە رۇقسات ەتىلەدى
مەدەۋ - شىمبۇلاق باعىتىمەن جۇرۋگە «مەدەۋ» پاركىنىڭ دەرەكتەر بازاسىندا تىركەلگەن ەلەكتروموبيلدەرگە عانا رۇقسات بار. قازىرگى ۋاقىتتا بازاعا 15024 ەلەكتروكولىك ەنگىزىلگەن. ال تىركەلمەگەن كولىك يەلەرىنە قوزعالىس شەكتەلگەن.
جاياۋ جۇرگىنشىلەر جولى جاسالا ما
مەملەكەتتىك پارك جاۋابىنا سايكەس، شىمبۇلاققا اپاراتىن جول جارتاستاردىڭ اراسىمەن وتەتىندىكتەن، ونى كەڭەيتۋ تەحنيكالىق تۇرعىدا مۇمكىن ەمەس. قازىر «مەدەۋ» مۇزايدىنىنىڭ شىعىس جاعىنان جاياۋ جۇرگىنشىلەرگە ارنالعان سوقپاق سالۋ مۇمكىندىگى قاراستىرىلىپ جاتىر.
سونداي-اق ەكولوگيالىق بەكەت ماڭىنداعى الاڭدى اباتتاندىرۋ جانە بوگەت استىندا Workout ايماعىن قۇرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.
قانداي شەكتەۋلەر قويىلادى
- ەلەكتروموبيلدەر سانىنىڭ تۇراقتى ءوسىپ كەلە جاتقانىن ەسكەرە وتىرىپ، ولاردىڭ كىرۋىنە شەكتەۋ ەنگىزۋ ماسەلەسى قارالىپ جاتىر. بۇل شەشىم ادام ارەكەتىنىڭ تابيعاتقا تيگىزەتىن كەرى اسەرى جانە ينفراقۇرىلىمعا تۇسەتىن جۇكتەمە، سونىڭ ىشىندە جولدىڭ ەلەكتروكولىكتەرگە توزىمدىلىگى باعالانعان سوڭ قابىلدانادى، - دەلىنگەن پارك جاۋابىندا.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن شىمبۇلاقتان Oi-Qaragai-عا دەيىن ءبىرىڭعاي تۋريستىك كەڭىستىك قۇرۋدى جوسپارلاپ وتىرعانىن جازعانبىز.