شىمبۇلاق پەن وي-قاراعاي كۋرورتتارى اسپالى جول ارقىلى بىرىكتىرىلەدى
الماتى. KAZINFORM - الماتى قالاسىنىڭ اكىمى دارحان ساتىبالدى تۋريزمدى دامىتۋعا تۋريستەرگە ارنالعان ينفراقۇرىلىمنىڭ جەتكىلىكسىزدىگى كەدەرگى بولىپ وتىرعانىن مالىمدەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، 2025-جىلى ىلە-الاتاۋ ۇلتتىق پاركىنە 901 مىڭ تۋريست كەلسە، «شىمبۇلاق» كۋرورتىنا 1,1 ميلليون ادام بارعان. ال دەمالىس جانە مەرەكە كۇندەرى وندا كەلۋشىلەر سانى تاۋلىگىنە 15 مىڭ ادامعا دەيىن جەتەدى. بۇل تراسسا مەن اسپالى جولدارعا شامادان تىس جۇكتەمە تۇسىرەدى.
- وسى ماسەلەلەردى شەشۋ ءۇشىن «شىمبۇلاق» پەن «وي-قاراعاي» كۋرورتتارىن اسپالى جول ارقىلى بىرىكتىرەتىن الماتى تاۋ كلاستەرىن دامىتۋ جوباسى جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر. جوبا شەتەلدىك تۋريستەر سانىن 1 ميلليون ادامعا دەيىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، ال قالانىڭ ەكونوميكاسىنا جىل سايىنعى ۇلەس 300 ميلليارد تەڭگە كولەمىندە كىرىس اكەلەدى دەپ باعالانىپ وتىر. ودان بولەك قالادا 3 664 نومىرگە ارنالعان قوناق ۇيلەر مەن تۋريستىك نىسانداردى سالۋ بويىنشا 25 جوبا جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر، - دەدى دارحان ساتىبالدى.
سونداي-اق قالا اكىمى 2026-2027-جىلدارى 38 قوعامدىق كەڭىستىكتى جاڭعىرتۋ جوسپارلانعانىن اتاپ ءوتتى. ولاردىڭ قاتارىندا تۇڭعىش پرەزيدەنت ساياباعى، اۋەجاي كولى جاعالاۋى، ەسەنتاي، ۇلكەن الماتى وزەندەرى جانە باسقا دا ماڭىزدى دەمالىس ايماقتارى بار.
- «قاسبەتتەن قاسبەتكە دەيىن» قاعيداتى بويىنشا 68 كوشە جاڭعىرتىلادى. ونىڭ اياسىندا عيماراتتار جاڭارىپ، زاماناۋي شامدار ورناتىلادى، تروتۋارلار توسەلىپ، اۋماقتار كورىكتەندىرىلەدى، - دەدى اكىم.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن شىمبۇلاقتا قىسقى ماۋسىم رەسمي تۇردە اشىلدى.