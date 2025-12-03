شىلىم سۇراعانى ءۇشىن پويىز باستىعىن ولتىرگەن اقتوبەلىك باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى
اقتوبە. KAZINFORM - سوت ۇكىمىمەن 28 جاستاعى اقتوبەلىك تۇپكىلىكتى 20 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى. سونىمەن بىرگە 10 ميلليون تەڭگە ءمورالدىق شىعىندى وتەۋى كەرەك.
اقتوبە وبلىستىق قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى ماماندىرىلعان اۋدانارالىق سوتىندا پويىز باستىعىنىڭ ولىمىنە قاتىستى ءىستىڭ ۇكىمى شىقتى. سوتتالۋشى بۇعان دەيىن دە قاراقشىلىق، ۇرلىق جاساعانى ءۇشىن سوتتالعان. بيىل عانا № 2-اقتوبە قالالىق سوتىنىڭ ۇكىمىمەن 3 جىل 6 ايعا باس بوستاندىعىنان شەكتەۋ، كەيىن اقتوبە وبلىستىق سوت القاسىنىڭ قاۋلىسىمەن 3 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلعان.
- ءىس قىلمىستىق كودەكستىڭ 99-بابى 2-بولىگى 9-تارماعى بويىنشا سوتقا ءتۇستى. سوتتالۋشى ايىپتى دەپ تانىلىپ، 18 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسى تاعايىندالسىن. قىلمىستىق كودەكستىڭ 60-بابىن نەگىزگە الىپ، وتەلمەگەن جازانىڭ ءبىر بولىگىن قوسىپ تۇپكىلىكتى 20 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسى تاعايىندالسىن. جازانى وتەۋ ورنى - قاۋىپسىزدىگى بارىنشا جوعارى تۇزەتۋ مەكەمەسى. جابىرلەنۋشىنىڭ ازاماتتىق تالاپ ارىزى ءىشىنارا قاناعاتتاندىرىلىپ، ءمورالدىق شىعىن رەتىندە 10 ميلليون تەڭگە، وكىلدىڭ شىعىنى رەتىندە 800 مىڭ تەڭگە ءوندىرىلسىن، - دەدى سۋديا ج. سەيىتجاپاروۆ.
سوت القا بيلەردىڭ قاتىسۋىمەن ءوتتى. سۋديا اقتوبە وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنە جەكە قاۋلى شىعاردى. سەبەبى سوتتالۋشى اقتوبە وبلىستىق سوت القاسىنىڭ قاۋلىسىمەن باس بوستاندىعىنان ايىرىلعان.
ەسكە سالساق، جاز ايىندا جولاۋشىلار پويىزىنىڭ اقتوبە ۋچاسكەسىندەگى باستىعىن قالانىڭ ەسكى بولىگىندە ءولتىرىپ كەتتى. پوليتسيا قىلمىستىق ءىس قوزعاپ، كۇدىكتىنى بىردەن ۇستادى.