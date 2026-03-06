شىلىم شەگۋ كوزگە دە زيان بولىپ شىقتى
استانا. قازاقپارات - امەريكاداعى دجونس حوپكينس ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ مەديتسينالىق ورتالىعىنىڭ زەرتتەۋشىلەرى تەمەكى ءتۇتىنى تور كوزدىڭ جاسۋشالارىنا قالاي زيان كەلتىرەتىنىن جانە 50 جاستان اسقان ادامداردى مەن سوقىر قىلۋى مۇمكىن مولەكۋلالىق دەگەنەراتسيا تۋدىرۋى مۇمكىن ەكەنىن كورسەتتى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
تىندەرگە جانە تىشقاندارعا جۇرگىزىلگەن تاجىريبەلەر كورسەتكەندەي، تۇتىندەگى كومپونەنتتەر تور كوزدىڭ پيگمەنتتى ەپيتەلي جاسۋشالارىندا (پ ە ج) ەپيگەنەتيكالىق وزگەرىستەردى تۋدىرادى. بۇل وزگەرىستەر د ن ق-نىڭ رەتىن وزگەرتپەي، گەندەردىڭ جۇمىسىن وزگەرتەدى جانە جاسۋشالاردىڭ سترەسس جاعدايىندا بەيىمدەلۋ قابىلەتىن تومەندەتەدى.
ەڭ قاۋىپتىسى - ديسفۋنكسيونالدى پەج جاسۋشالارىنىڭ توپتارى: ولاردا حروماتيننىڭ قولجەتىمدىلىگى تومەندەيدى، ماڭىزدى گەندەر مەن قارتايۋ ماركەرلەرىنىڭ ەكسپرەسسياسى ازايادى، گەنوم تۇراقتىلىعى بۇزىلادى، تەلومەرلەر قىسقارادى جانە ميتوحوندريا جۇمىسى ناشارلايدى.
بۇعان دەيىن تەمەكى شەگۋشىلەردە ج م د قاۋپى شەگۋشىلەرگە قاراعاندا ءتورت ەسە جوعارى ەكەنى بەلگىلى بولسا دا، ەندى عالىمدار بۇل اسەردىڭ ناقتى مولەكۋلالىق مەحانيزمىن كورسەتتى.