KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    شىلدەنىڭ باسىندا اۋا رايى قانداي بولادى؟

    استانا. KAZINFORM - قازگيدرومەت 2، 3، 4-شىلدەگە ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.

    ا
    Фото: depositphotos.com

    الداعى ءۇش تاۋلىكتە قازاقستان اۋماعىنا بەلسەندى تسيكلون ىقپال ەتىپ، اۋا رايى قۇبىلمالى بولادى. جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى، كەي ۋاقىتتا نوسەر جاۋىن، ءتىپتى بۇرشاق جاۋۋى مۇمكىن.

    رەسپۋبليكا بويىنشا 15-20 م/س- قا دەيىن جەل كۇشەيەدى، 2-3-شىلدەدە وڭتۇستىك پەن وڭتۇستىك-شىعىستا جەلدىڭ ەكپىنى 23-28 م/س- قا دەيىن جەتەدى. قازاقستاننىڭ وڭتۇستىگىندە شاڭدى داۋىل سوعادى.

    باتىس پەن وڭتۇستىك-باتىستا كۇندىزگى اۋا تەمپەراتۋراسى 31+38+ گرادۋسقا دەيىن جوعارىلايدى، سولتۇستىك-باتىستا 27+35+ گرادۋس بولادى. ەلدىڭ سولتۇستىگى مەن ورتالىعىندا اۋا تەمپەراتۋراسى 18+28+ گرادۋسقا دەيىن تومەندەيدى.

    رەسپۋبليكانىڭ شىعىسىندا اپتاپ ىستىق ساقتالىپ، اۋا تەمپەراتۋراسى 30+37+ گرادۋس، ال وڭتۇستىك جانە وڭتۇستىك-شىعىس وڭىرلەردە 25+35+ گرادۋس بولادى.

    قوعام اۋارايى
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور