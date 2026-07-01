شىلدەنىڭ باسىندا اۋا رايى قانداي بولادى؟
استانا. KAZINFORM - قازگيدرومەت 2، 3، 4-شىلدەگە ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.
الداعى ءۇش تاۋلىكتە قازاقستان اۋماعىنا بەلسەندى تسيكلون ىقپال ەتىپ، اۋا رايى قۇبىلمالى بولادى. جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى، كەي ۋاقىتتا نوسەر جاۋىن، ءتىپتى بۇرشاق جاۋۋى مۇمكىن.
رەسپۋبليكا بويىنشا 15-20 م/س- قا دەيىن جەل كۇشەيەدى، 2-3-شىلدەدە وڭتۇستىك پەن وڭتۇستىك-شىعىستا جەلدىڭ ەكپىنى 23-28 م/س- قا دەيىن جەتەدى. قازاقستاننىڭ وڭتۇستىگىندە شاڭدى داۋىل سوعادى.
باتىس پەن وڭتۇستىك-باتىستا كۇندىزگى اۋا تەمپەراتۋراسى 31+38+ گرادۋسقا دەيىن جوعارىلايدى، سولتۇستىك-باتىستا 27+35+ گرادۋس بولادى. ەلدىڭ سولتۇستىگى مەن ورتالىعىندا اۋا تەمپەراتۋراسى 18+28+ گرادۋسقا دەيىن تومەندەيدى.
رەسپۋبليكانىڭ شىعىسىندا اپتاپ ىستىق ساقتالىپ، اۋا تەمپەراتۋراسى 30+37+ گرادۋس، ال وڭتۇستىك جانە وڭتۇستىك-شىعىس وڭىرلەردە 25+35+ گرادۋس بولادى.