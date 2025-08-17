شىلدەدە قىتايدا تۇتىنۋ تاۋارلارىنىڭ بولشەك ساۋداسى 3,7 پايىزعا ءوستى
استانا. KAZINFORM - شىلدەدە قىتايداعى تۇتىنۋ تاۋارلارىنىڭ جالپى بولشەك ساۋدا كولەمى 3,88 تريلليون يۋانعا (شامامەن 543,6 ميلليارد ا ق ش دوللارى) جەتتى. بۇل وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 3,7 پايىزعا ارتىق كورسەتكىش، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
جىلدىڭ العاشقى جەتى ايىندا بۇل كورسەتكىش 28,42 تريلليون يۋان بولىپ، وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 4,8 پايىزعا ارتقان.
ق ح ر مەملەكەتتىك ستاتيستيكا باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنشە، تۇتىنۋ تاۋارلارىن trade-in باعدارلاماسى بويىنشا ساتىپ الۋ نارىققا ىنتالاندىرۋشى اسەرىن جالعاستىرعان. اتاپ ايتقاندا، ءىرى ريتەيلەرلەردەگى تۇرمىستىق تەحنيكا مەن اۋديوۆيزۋالدى جابدىقتار ساتىلىمى جىلدىق ەسەپپەن 28,7 پايىزعا وسكەن، ال جيھاز ساۋداسى 20,6 پايىزعا ارتقان.
ونلاين-بولشەك ساۋدا دا سەرپىندى دامىپ كەلەدى. ەسەپتىك كەزەڭدە ونىڭ كولەمى جىلدىق كورسەتكىشپەن 9,2 پايىزعا ءوستى. ينتەرنەت ارقىلى فيزيكالىق تاۋارلار ساتىلىمى 6,3 پايىزعا ارتىپ، بولشەك ساۋدانىڭ جالپى كولەمىنىڭ تورتتەن بىرىنە جۋىق ۇلەسىن قۇرادى.
قىزمەت كورسەتۋ سالاسىنداعى تۇتىنۋ دا تۇراقتى ءوسىم كورسەتتى. 2025-جىلعى قاڭتار-شىلدە ارالىعىندا بۇل سەكتورداعى بولشەك ساۋدا كولەمى وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 5,2 پايىزعا ارتتى.
م س ب وكىلى فۋ لينحۋەيدىڭ ايتۋىنشا، تۋريزم كونسالتينگى، كولىك قىزمەتتەرى، مادەنيەت، سپورت جانە ويىن-ساۋىق سالالارىندا ەكى تاڭبالى ءوسىم تىركەلگەن.
فۋ لينحۋەي مەملەكەت قابىلداپ وتىرعان شارالار تۇتىنۋدى كەڭەيتۋگە جانە جاڭا ءوسىم نۇكتەلەرىن قالىپتاستىرۋعا ىقپال ەتەتىنىن اتاپ ءوتتى. دەگەنمەن، ول سىرتقى بەلگىسىزدىكتەر مەن ىشكى ساتىپ الۋ قابىلەتىنىڭ شەكتەۋلەرى ءالى دە سىن-قاتەر تۋدىرىپ وتىرعانىن ەسكەرتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، الداعى ۋاقىتتا تۇتىنۋدى ىنتالاندىرۋعا باعىتتالعان ماقساتتى باستامالاردى جۇزەگە اسىرۋ، قىزمەت كورسەتۋ سالاسىندا جاڭا ءوسۋ درايۆەرلەرىن دامىتۋ، تۇتىنۋشىلىق ورتانى جەتىلدىرۋ جانە نارىقتىڭ تۇراقتى دامۋىن قامتاماسىز ەتۋ شارالارى قولعا الىنباق.
