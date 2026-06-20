KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    شىلدەدە قازاقستاندىقتار قانشا كۇن دەمالادى؟

    استانا. KAZINFORM - شىلدەدە استانا كۇنىنە وراي دەمالىس بەرىلەدى. جىل سايىن 6-شىلدەدە قازاقستاندا استانا كۇنى اتاپ وتىلەدى.

    Астана, погода, ауа райы
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    مەرەكە ەل استاناسى الماتىدان استاناعا كوشىرىلۋىنە وراي بەكىتىلگەن جانە رەسمي مەملەكەتتىك مەرەكەلەر قاتارىنا جاتادى.

    2026-جىلى 6-شىلدە دۇيسەنبىگە سايكەس كەلەدى، سوندىقتان ازاماتتاردى ۇزاق دەمالىس كۇتىپ تۇر.

    بەس كۇندىك جۇمىس اپتاسى بويىنشا:

    4-شىلدە (سەنبى) - دەمالىس؛

    5-شىلدە (جەكسەنبى) - دەمالىس؛

    6-شىلدە (دۇيسەنبى) - مەرەكە.

    وسىلايشا، قاتارىنان ءۇش كۇن دەمالىس بولادى.

    التى كۇندىك جۇمىس اپتاسى بويىنشا:

    4-شىلدە (سەنبى) - جۇمىس كۇنى؛

    5-شىلدە (جەكسەنبى) - دەمالىس؛

    6-شىلدە (دۇيسەنبى) - مەرەكە.

    ايتا كەتەيىك، بيىل شىلدەدە بەس كۇن جۇمىس ىستەيتىن ازاماتتار 9 كۇن دەمالىپ، 22 كۇن جۇمىس ىستەيدى. التى كۇن جۇمىس ىستەيتىن ەل تۇرعىندارى ءۇشىن 5 دەمالىس كۇنى جانە 26 جۇمىس كۇنى بولادى.

    قوعام
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور