شىلدەدە قازاقستاندىقتار قانشا كۇن دەمالادى؟
استانا. KAZINFORM - شىلدەدە استانا كۇنىنە وراي دەمالىس بەرىلەدى. جىل سايىن 6-شىلدەدە قازاقستاندا استانا كۇنى اتاپ وتىلەدى.
مەرەكە ەل استاناسى الماتىدان استاناعا كوشىرىلۋىنە وراي بەكىتىلگەن جانە رەسمي مەملەكەتتىك مەرەكەلەر قاتارىنا جاتادى.
2026-جىلى 6-شىلدە دۇيسەنبىگە سايكەس كەلەدى، سوندىقتان ازاماتتاردى ۇزاق دەمالىس كۇتىپ تۇر.
بەس كۇندىك جۇمىس اپتاسى بويىنشا:
4-شىلدە (سەنبى) - دەمالىس؛
5-شىلدە (جەكسەنبى) - دەمالىس؛
6-شىلدە (دۇيسەنبى) - مەرەكە.
وسىلايشا، قاتارىنان ءۇش كۇن دەمالىس بولادى.
التى كۇندىك جۇمىس اپتاسى بويىنشا:
4-شىلدە (سەنبى) - جۇمىس كۇنى؛
5-شىلدە (جەكسەنبى) - دەمالىس؛
6-شىلدە (دۇيسەنبى) - مەرەكە.
ايتا كەتەيىك، بيىل شىلدەدە بەس كۇن جۇمىس ىستەيتىن ازاماتتار 9 كۇن دەمالىپ، 22 كۇن جۇمىس ىستەيدى. التى كۇن جۇمىس ىستەيتىن ەل تۇرعىندارى ءۇشىن 5 دەمالىس كۇنى جانە 26 جۇمىس كۇنى بولادى.