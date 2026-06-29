شىلدە قاتتى جاڭبىرمەن باستالادى
استانا. KAZINFORM – قازگيدرومەت 30-ماۋسىم مەن 1-2-شىلدەگە ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.
الداعى كۇندەرى تسيكلون مەن اتموسفەرالىق فرونتتار وتۋىنە بايلانىستى قازاقستاننىڭ باسىم بولىگىندە اۋا رايى قۇبىلمالى بولادى. جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى، كەيبىر جەرلەردە بۇرشاق تا جاۋادى، جەل كۇشەيەدى. رەسپۋبليكا بويىنشا قاتتى جاڭبىر بولجانىپ وتىر.
باتىس، سولتۇستىك-باتىس وڭىرلەردە كۇندىزگى اۋا تەمپەراتۋراسى 18+28+ گرادۋسقا دەيىن تومەندەيدى، سولتۇستىكتە 22+30+ گرادۋستى كورسەتەدى. وڭتۇستىكتە اپتاپ ىستىق ازداپ باسەڭدەپ، اۋا تەمپەراتۋراسى 23+35+ گرادۋس ارالىعىندا بولادى.
ال قازاقستاننىڭ شىعىسىندا، سولتۇستىك-شىعىسىندا جانە وڭتۇستىك-شىعىسىندا اپتاپ ىستىق ساقتالادى. بۇل وڭىرلەردە كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسى 30+38+ گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى.