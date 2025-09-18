شيۆەلۋچ جانارتاۋى وياندى: كامچاتكادا اۆياتسيالىق قاۋىپتىڭ قىزعىلت سارى كودى ەنگىزىلدى
استانا. KAZINFORM - كامچاتكادا شيۆەلۋچ جانارتاۋىنىڭ كۇل شاشۋىنا بايلانىستى اۆياتسيالىق قاۋىپتىڭ قىزعىلت سارى كودى جاريالاندى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
كامچاتكادا جانارتاۋدان كۇلدىڭ ءتورت شاقىرىم بيىكتىككە كوتەرىلۋ قاۋپىنە بايلانىستى اۆياتسيالىق قاۋىپتىڭ قىزعىلت سارى كودى جاريالاندى. بۇل تۋرالى رەسەي عىلىم اكادەمياسى قيىر شىعىس بولىمشەسىنىڭ ۆۋلكانولوگيا جانە سەيسمولوگيا ينستيتۋتىنىڭ كامچاتكاداعى جانارتاۋ اتقىلاۋىنا ارەكەت ەتۋ توبىنا سىلتەمە جاساپ، ريا نوۆوستي حابارلادى.
حابارلامادا ايتىلعانداي، بەيسەنبى كۇنى جەرگىلىكتى ۋاقىتپەن تاڭعى ساعات 09:30 شاماسىندا شيۆەلۋچ جانارتاۋى اتقىلاپ، ءتورت شاقىرىم بيىكتىككە دەيىن كۇل كوتەرىلگەن. كۇل شلەيفى جانارتاۋدان باتىسقا قاراي 40 شاقىرىمعا سوزىلعان. وسىعان بايلانىستى شيۆەلۋچ جانارتاۋى ءۇشىن اۆياتسيالىق ءقاۋىپتىڭ قىزعىلت سارى كودى بەلگىلەندى.
شيۆەلۋچ جانارتاۋى كليۋچي ەلدى مەكەنىنەن 50 شاقىرىم سولتۇستىكتە جانە پەتروپاۆلوۆسك- كامچاتسكيي قالاسىنان 450 شاقىرىم قاشىقتىقتا ورنالاسقان. جانارتاۋدىڭ بەلسەندىلىگىنە مونيتورينگ جۇرگىزىلىپ جاتىر.
كامچاتكا ولكەسى بويىنشا توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى تاراتقان مالىمەتكە سايكەس، كۇل شلەيفى تۇبەكتىڭ ىشكى بولىگىنە، وڭتۇستىك- باتىس باعىتتا تارالىپ جاتىر.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، كامچاتكادا 1952-جىلدان بەرگى ەڭ كۇشتى جەر سىلكىنىسى تىركەلدى. ءتۇرلى دەرەكتەرگە سايكەس، ءزىلزالانىڭ ماگنيتۋداسى 8,7 گە جەتكەن.
كامچاتكاداعى جەر سىلكىنىسىنەن كەيىن كليۋچيەۆسكايا سوپكا جانارتاۋى اتقىلاي باستاعانى بەلگىلى بولدى.