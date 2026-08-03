شىلدەدە شەكارادان وتپەك بولعان 4 مىڭ شەتەل ازاماتى ۇستالدى
استانا.قازاقپارات - ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ شەكارا قىزمەتى 2026-جىلدىڭ شىلدەسىندەگى جۇمىستاردىڭ ناتيجەلەرىن جاريالادى.
شەكارا قىزمەتى مەملەكەتتىك شەكارانى كۇزەتۋ مەن قورعاۋدى قامتاماسىز ەتۋ اياسىندا 2026-جىلعى شىلدەدە قۇزىرلى ورگاندارمەن ءوزارا ارەكەتتەسە وتىرىپ:
شەكارا كەڭىستىگىندە 4975 ق ر زاڭنامالارىن بۇزۋشىلاردى ۇستادى، سونىڭ ىشىندە 4346 شەتەل ازاماتتارى.
3,9 ميلليارد تەڭگە سوماسىندا تاۋارلار مەن جۇكتەردى شەكارا ارقىلى زاڭسىز وتكىزۋدىڭ 2476 فاكتىسىنىڭ الدى الىندى، ونىڭ ىشىندە:
39 فاكتى - ەسىرتكى زاتتارى؛
88 فاكتى - قارۋلار مەن وق-دارىلەر (108 دانا سۋىق قارۋ، 2131 دانا وق-ءدارى)؛
1808 فاكتى - كولەمى 150 توننادان اساتىن مولشەردە جانار-جاعارماي ماتەريالدارى، جالپى سوماسى 33,4 ميلليون تەڭگە؛
392 فاكتى - جالپى سوماسى 1,3 ميلليارد تەڭگەدەن استام حالىق تۇتىناتىن تاۋارلار؛
149 فاكتى - سوماسى شامامەن 2,1 ميلليارد تەڭگەنى قۇرايتىن شەتەل ۆاليۋتاسى.
كاسپي اكۆاتورياسىندا براكونەرلىكپەن اينالىسۋدىڭ 34 فاكتىسىنىڭ الدى الىندى، 24,6 ك م براكونەرلىك قۇرال، سونداي-اق 103 دانا بەكىرە تۇقىمداس بالىق (580 ك گ) تاركىلەندى. الدىن العان شىعىن سوماسى 251 ميلليون تەڭگەدەن استامدى قۇرادى.
قۇزىرەتى شەڭبەرىندە شەكارا قىزمەتى 63 قىلمىستىق ءىس قوزعاپ، تەرگەۋ شارالارى جۇرگىزىلۋدە.
سونداي-اق 38 ميلليون تەڭگەدەن استام كولەمدە ايىپپۇل سالىنعان 4295 اكىمشىلىك ءىس وندىرىستە.
قالعان فاكتىلەر بويىنشا ماتەريالدار پروتسەستىك شەشىمدەر قابىلدانۋى ءۇشىن قۇقىق قورعاۋ جانە سوت ورگاندارىنا جىبەرىلدى.