KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    شىلدەدە شەكارادان وتپەك بولعان 4 مىڭ شەتەل ازاماتى ۇستالدى

    استانا.قازاقپارات - ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ شەكارا قىزمەتى 2026-جىلدىڭ شىلدەسىندەگى جۇمىستاردىڭ ناتيجەلەرىن جاريالادى.

    ҰҚК: уақыт сын-қатерлері және ұлттық мүдделерді қорғау
    Фото: ҚР ҰҚК

    شەكارا قىزمەتى مەملەكەتتىك شەكارانى كۇزەتۋ مەن قورعاۋدى قامتاماسىز ەتۋ اياسىندا 2026-جىلعى شىلدەدە قۇزىرلى ورگاندارمەن ءوزارا ارەكەتتەسە وتىرىپ:

    شەكارا كەڭىستىگىندە 4975 ق ر زاڭنامالارىن بۇزۋشىلاردى ۇستادى، سونىڭ ىشىندە 4346 شەتەل ازاماتتارى.

    3,9 ميلليارد تەڭگە سوماسىندا تاۋارلار مەن جۇكتەردى شەكارا ارقىلى زاڭسىز وتكىزۋدىڭ 2476 فاكتىسىنىڭ الدى الىندى، ونىڭ ىشىندە:

    39 فاكتى - ەسىرتكى زاتتارى؛

    88 فاكتى - قارۋلار مەن وق-دارىلەر (108 دانا سۋىق قارۋ، 2131 دانا وق-ءدارى)؛

    1808 فاكتى - كولەمى 150 توننادان اساتىن مولشەردە جانار-جاعارماي ماتەريالدارى، جالپى سوماسى 33,4 ميلليون تەڭگە؛

    392 فاكتى - جالپى سوماسى 1,3 ميلليارد تەڭگەدەن استام حالىق تۇتىناتىن تاۋارلار؛

    149 فاكتى - سوماسى شامامەن 2,1 ميلليارد تەڭگەنى قۇرايتىن شەتەل ۆاليۋتاسى.

    كاسپي اكۆاتورياسىندا براكونەرلىكپەن اينالىسۋدىڭ 34 فاكتىسىنىڭ الدى الىندى، 24,6 ك م براكونەرلىك قۇرال، سونداي-اق 103 دانا بەكىرە تۇقىمداس بالىق (580 ك گ) تاركىلەندى. الدىن العان شىعىن سوماسى 251 ميلليون تەڭگەدەن استامدى قۇرادى.

    قۇزىرەتى شەڭبەرىندە شەكارا قىزمەتى 63 قىلمىستىق ءىس قوزعاپ، تەرگەۋ شارالارى جۇرگىزىلۋدە.

    سونداي-اق 38 ميلليون تەڭگەدەن استام كولەمدە ايىپپۇل سالىنعان 4295 اكىمشىلىك ءىس وندىرىستە.

    قالعان فاكتىلەر بويىنشا ماتەريالدار پروتسەستىك شەشىمدەر قابىلدانۋى ءۇشىن قۇقىق قورعاۋ جانە سوت ورگاندارىنا جىبەرىلدى.

    قوعام
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور