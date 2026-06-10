شىلدە ايىندا قازاقستاندىقتار نەشە كۇن دەمالادى
استانا. KAZINFORM -بيىل شىلدە ايىندا ەلىمىزدە ءبىر مەملەكەتتىك مەرەكە تويلانادى.
كۇنتىزبەلىك ەسەپكە سايكەس، بەس كۇندىك جانە التى كۇندىك جۇمىس اپتاسىمەن ەڭبەك ەتەتىن ازاماتتاردىڭ دەمالىس كۇندەرى ءارتۇرلى بولادى.
قازاقستاندا 6-شىلدە مەملەكەتتىك مەرەكە-استانا كۇنى اتالىپ وتەدى.
ەلەكتروندى ۇكىمەت پورتالىندا جاريالانعان مەرەكەلىك جانە دەمالىس كۇندەرىنىڭ كۇنتىزبەسىنە سايكەس، 6-شىلدە دۇيسەنبىگە ساي كەلمەك. سول سەبەپتى، قازاقستاندىقتار 4, 5 جانە 6-شىلدە (سەنبى، جەكسەنبى، دۇيسەنبى) ءۇش كۇن قاتارىنان دەمالادى.
ال جۇمىس اپتاسى سەيسەنبى، 7-شىلدەدەن باستالادى.
التى كۇندىك جۇمىس كەستەسى بار قىزمەتكەرلەر ءۇشىن 4-شىلدە، سەنبى تولىق جۇمىس كۇنى بولىپ قالا بەرەدى. ولار 5-جانە 6-شىلدە (جەكسەنبى، دۇيسەنبى) دەمالادى.
وسىلايشا، اپتاسىنا بەس كۇن جۇمىس ىستەيتىندەر ءۇشىن 2026 -جىلدىڭ شىلدە ايىندا 9 دەمالىس جانە 22 جۇمىس كۇنى بار.
ال التى كۇندىك جۇمىس كەستەسى بار قىزمەتكەرلەر 5 كۇن دەمالىپ، 26 كۇن جۇمىس ىستەيدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ماۋسىم ايىندا قازاقستاندىقتار قانشا كۇن دەمالاتىنىن جازعانبىز.