شىمكەنتتەگى ساياباقتا اتتراكسيوننىڭ تروسى ءۇزىلىپ، قىز بالانىڭ قولى سىندى
شىمكەنت. KAZINFORM - شىمكەنتتەگى ساياباقتاردىڭ بىرىندە قىز بالا دجامپينگ-اتتراكسيونىنان قۇلاپ، قولىن سىندىردى. قىزدىڭ اناسىنىڭ ايتۋىنشا، سەكىرۋ كەزىندە تروستاردىڭ ءبىرى ءۇزىلىپ كەتكەن. پوليتسيا قىلمىستىق ءىس قوزعادى.
وقيعا 8-تامىز كۇنى بايدىبەك ءبي داڭعىلىنداعى «جايلاۋكول» ساياباعىندا بولعان. وتباسى بالالارىمەن بىرگە ساياباققا شامامەن ساعات 19:00-دە بارعان. ەكى ساعاتتاي ۋاقىت وتكەن سوڭ قىز دجامپينگ-اتتراكسيونىنا وتىرعان.
قىزدىڭ اناسىنىڭ ايتۋىنشا، سەكىرۋ كەزىندە تروستاردىڭ ءبىرى ءۇزىلىپ، سالدارىنان بالا قۇلاپ، قولىن سىندىرعان.
- ءبىز بالالارىمىزبەن بىرگە سەرۋەندەۋ ءۇشىن ساياباققا كەلگەن ەدىك. ساعات توعىز شاماسىندا قىزىم دجامپينگ-اتتراكسيونىنا وتىردى. سەكىرۋ كەزىندە تروس ءۇزىلىپ، ول قۇلاپ، قولىن سىندىرىپ الدى. شىمكەنت اكىمدىگىنەن ساياباق اكىمشىلىگىن جانە اتتراكسيونداردىڭ تەحنيكالىق جاعدايىن تەكسەرۋدى سۇرايمىن. مۇندا كۇن سايىن كوپتەگەن بالا كەلەدى. بۇل - بالا قاۋىپسىزدىگىنە تىكەلەي قاتىستى ماسەلە، - دەدى قىزدىڭ اناسى.
قىزدىڭ اناسى وقيعادان كەيىن ساياباق اكىمشىلىگى وتباسىدان كەشىرىم سۇراماعانىن دا جەتكىزدى.
الايدا «جايلاۋكول» اكىمشىلىگى بۇل پىكىرمەن كەلىسپەدى.
ساياباق وكىلدەرىنىڭ ايتۋىنشا، قىزمەتكەرلەر وقيعاعا بىردەن ارەكەت ەتىپ، جەدەل جاردەم شاقىرعان جانە زارداپ شەككەن قىزدى اۋرۋحاناعا جەتكىزۋگە كومەكتەسكەن.
- وقيعا بولعان ساتتەن باستاپ ءبىز قىزدىڭ اتا-اناسىمەن جانە جاقىندارىمەن بايلانىستا بولدىق، ونىڭ جاعدايىنا الاڭدايتىنىمىزدى ءبىلدىرىپ، كەشىرىم سۇرادىق. سوندىقتان الەۋمەتتىك جەلىلەردە تاراعان «اكىمشىلىك ءتىپتى كەشىرىم دە سۇرامادى» دەگەن اقپارات شىندىققا جاناسپايدى. ءبىز بۇل جاعدايدى نازاردان تىس قالدىرعان جوقپىز جانە ادامداردىڭ دەنساۋلىعىنا قاتىستى ماسەلەلەرگە نەمقۇرايلى قارامايمىز، - دەپ مالىمدەدى ساياباق اكىمشىلىگى.
سونىمەن قاتار «جايلاۋكول» اكىمشىلىگى دجامپينگ-اتتراكسيونىنىڭ ءوز قاراماعىندا ەمەس ەكەنىن اتاپ ءوتتى. اتتراكسيون ساياباق اۋماعىندا قىزمەت كورسەتەتىن جالعا الۋشىعا تيەسىلى.
اكىمشىلىك بولعان جاعدايعا قاتىستى جاۋاپكەرشىلىكتەن جالتارمايتىنىن جانە وقيعانىڭ بارلىق ءمان- جايىن انىقتاۋعا مۇددەلى ەكەنىن مالىمدەدى.
- ءبىز داۋلاسۋعا، كىنانى ءبىر-بىرىمىزگە ارتۋعا نەمەسە بولعان جاعدايدى جاسىرۋعا نيەتتى ەمەسپىز. بارلىق ءمان-جاي زاڭدا بەلگىلەنگەن تارتىپپەن انىقتالعانىن قالايمىز. قازىر ءبىز ءۇشىن ەڭ ماڭىزدىسى - زارداپ شەككەن قىزدىڭ دەنساۋلىعى. وعان تەزىرەك ساۋىعىپ كەتۋىن تىلەيمىز، - دەلىنگەن اكىمشىلىك حابارلاماسىندا.
شىمكەنت قالاسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ حابارلاۋىنشا، اتالعان فاكتى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالدى.
- قالاداعى اتتراكسيونداردىڭ بىرىندە كامەلەتكە تولماعان بالانىڭ جاراقاتتانۋىنا سەبەپ بولعان، قاۋىپسىزدىك تالاپتارىنا ساي كەلمەيتىن قىزمەت كورسەتۋ دەرەگى بويىنشا تەرگەۋ امالدارى جۇرگىزىلىپ جاتىر. ونىڭ ناتيجەسى بويىنشا ءتيىستى پروتسەستىك شەشىم قابىلدانادى، - دەپ مالىمدەدى پوليتسيا دەپارتامەنتىنەن.