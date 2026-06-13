شىمكەنتتە كىسى قولىنان قازا تاپقان نۇراي سەرىكباي ءىسى بويىنشا تەرگەۋ اياقتالدى
شىمكەنت. KAZINFORM - شىمكەنتتە 21 جاستاعى نۇراي سەرىكبايدى ءولتىرۋ ءىسى بويىنشا جابىرلەنۋشى تاراپ قىلمىستىق ءىستىڭ العاشقى جەتى تومىمەن تانىستى. بيىلعى جىلدىڭ ەڭ رەزونانستى ىستەرىنىڭ ءبىرى بويىنشا ماتەريالدار تانىسۋ ءراسىمى اياقتالعان سوڭ سوتقا جولدانادى.
جابىرلەنۋشى تاراپتىڭ ادۆوكاتى ايانحان وماروۆتىڭ ايتۋىنشا، مارقۇمنىڭ تۋىستارى مەن ولاردىڭ وكىلى قىلمىستىق ءىستىڭ العاشقى جەتى تومىمەن تانىسىپ، قۇجاتتاردىڭ كوشىرمەلەرىن العان.
- نۇراي ءىسى بويىنشا تەرگەۋ ارەكەتتەرى اياقتالدى. جابىرلەنۋشى تاراپ پەن ولاردىڭ ادۆوكاتى قىلمىستىق ءىستىڭ ءبىرىنشى تومىنان جەتىنشى تومىنا دەيىنگى ماتەريالدارمەن تانىسىپ، كوشىرمەلەرىن الدى. قازىرگى ۋاقىتتا تانىسۋ ءراسىمى ءوتىپ جاتىر. پروتسەسكە قاتىسۋشىلار زاڭدا كوزدەلگەن قۇقىقتارىن تولىق كولەمدە جۇزەگە اسىرعاننان كەيىن ءىس سوتقا جولدانادى، - دەدى ايانحان وماروۆ.
ادۆوكاتتىڭ سوزىنشە، كوپتومدىق ءىستىڭ سوتقا جولدانۋ مەرزىمى جونىندە قوسىمشا اقپارات كەيىنىرەك جاريالانادى.
ال شىمكەنت قالالىق پوليتسيا دەپارتامەنتى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ساۋالىنا بەرگەن جاۋابىندا نۇراي سەرىكبايدى ءولتىرۋ ءىسى بويىنشا تەرگەۋدىڭ اياقتالعانىن راستادى.
ۆەدومستۆو مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا قىلمىستىق ءىس تاراپتاردىڭ ماتەريالدارمەن تانىسۋىنىڭ سوڭعى كەزەڭىندە تۇر.
بۇدان بۇرىن حابارلاعانىمىزداي، پوليتسيا قازا تاپقان ستۋدەنت قىزدىڭ وتباسى جاريالاعان دەرەكتەرگە جاۋاپ بەردى.
پرەزيدەنت شىمكەنتتەگى بويجەتكەننىڭ ولىمىنە قاتىستى باس پروكۋراتۋراعا تاپسىرما بەردى.
قىزدى ءولتىرۋ فاكتىسى بويىنشا قوزعالعان قىلمىستىق ءىستى تەرگەۋ ءۇشىن ورتالىق اپپاراتتان ماماندار جىبەرىلدى.
بويجەتكەننىڭ ولىمىنەن كەيىن ءوز قىزمەتىنە سەلقوس قارادى دەگەن كۇدىكپەن پوليتسيا قىزمەتكەرلەرىنە قىلمىستىق ءىس قوزعالدى.
سونداي-اق كۇدىكتى ءومىر بويىنا باس بوستاندىعىنان ايىرىلۋى مۇمكىن ەكەنى حابارلاندى.
نۇراي سەرىكبايدى ءولتىردى دەگەن كۇدىكتى ءماجبۇرلى پسيحياتريالىق ەمدەۋگە جىبەرىلدى.
كەيىننەن كۇدىكتىنىڭ پسيحيكالىق اۋىتقۋى راستالمادى.
سونىمەن قاتار نۇرايدىڭ ءىسى سوتقا قاشان تۇسەتىنى حابارلاندى.