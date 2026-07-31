KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    شىمكەنتتە كۋالىگىنەن ايىرىلعان جۇرگىزۋشى اۆتوبۋس ايداعان

    شىمكەنت. KAZINFORM - شىمكەنتتە ءبىر تاۋلىكتە 500 دەن استام قۇقىقبۇزۋشىلىق انىقتالدى.

    Шымкентте куәлігінен айырылған жүргізуші автобус айдаған
    فوتو: ۆيدەودان سكرين

    شىمكەنت قالاسىندا «تاسىمالداۋشى» جەدەل-پروفيلاكتيكالىق ءىس-شاراسى ءوتىپ جاتىر.

    قالالىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، ءىس-شارانىڭ العاشقى تاۋلىگىندە 543 اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق انىقتالدى.

    - ونىڭ ىشىندە تاكسي قىزمەتىن زاڭسىز ۇسىنۋدىڭ 72 دەرەگى، جولاۋشىلاردى تاسىمالداۋ قاعيدالارىن بۇزۋدىڭ 68 فاكتىسى، قاۋىپسىزدىك بەلدىگىن پايدالانباۋدىڭ 47 دەرەگى جانە تەحنيكالىق تالاپتارعا ساي كەلمەيتىن كولىك قۇرالدارىن پايدالانۋدىڭ 32 فاكتىسى تىركەلدى، - دەلىنگەن پوليتسيانىڭ مالىمەتىندە.

    سونىمەن قاتار № 45-باعىتتاعى اۆتوبۋستىڭ جۇرگىزۋشىسى قوعامدىق كولىكتى جۇرگىزۋشى كۋالىگىنسىز باسقارعانى انىقتالدى.

    تەكسەرۋ بارىسىندا ونىڭ كولىك قۇرالىن باسقارۋ قۇقىعىنان ايىرىلعانى بەلگىلى بولدى. سوعان قاراماستان ول قوعامدىق كولىكتى باسقارۋىن جالعاستىرعان.

    - اتالعان قۇقىق بۇزۋشىلىق بويىنشا زاڭ تالاپتارىنا سايكەس ءتيىستى اكىمشىلىك شارالار قابىلداندى، - دەپ حابارلادى پوليتسيا.

    ۆەدومستۆو مالىمەتىنشە، جولاۋشىلار تاسىمالى سالاسىنداعى زاڭدىلىقتى قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىنداعى پروفيلاكتيكالىق ءىس-شارالار الداعى ۋاقىتتا دا تۇراقتى تۇردە جالعاسادى.

    شىمكەنت جاڭالىقتارى ايماق
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور