شىمكەنتتە كۋالىگىنەن ايىرىلعان جۇرگىزۋشى اۆتوبۋس ايداعان
شىمكەنت. KAZINFORM - شىمكەنتتە ءبىر تاۋلىكتە 500 دەن استام قۇقىقبۇزۋشىلىق انىقتالدى.
شىمكەنت قالاسىندا «تاسىمالداۋشى» جەدەل-پروفيلاكتيكالىق ءىس-شاراسى ءوتىپ جاتىر.
قالالىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، ءىس-شارانىڭ العاشقى تاۋلىگىندە 543 اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق انىقتالدى.
- ونىڭ ىشىندە تاكسي قىزمەتىن زاڭسىز ۇسىنۋدىڭ 72 دەرەگى، جولاۋشىلاردى تاسىمالداۋ قاعيدالارىن بۇزۋدىڭ 68 فاكتىسى، قاۋىپسىزدىك بەلدىگىن پايدالانباۋدىڭ 47 دەرەگى جانە تەحنيكالىق تالاپتارعا ساي كەلمەيتىن كولىك قۇرالدارىن پايدالانۋدىڭ 32 فاكتىسى تىركەلدى، - دەلىنگەن پوليتسيانىڭ مالىمەتىندە.
سونىمەن قاتار № 45-باعىتتاعى اۆتوبۋستىڭ جۇرگىزۋشىسى قوعامدىق كولىكتى جۇرگىزۋشى كۋالىگىنسىز باسقارعانى انىقتالدى.
تەكسەرۋ بارىسىندا ونىڭ كولىك قۇرالىن باسقارۋ قۇقىعىنان ايىرىلعانى بەلگىلى بولدى. سوعان قاراماستان ول قوعامدىق كولىكتى باسقارۋىن جالعاستىرعان.
- اتالعان قۇقىق بۇزۋشىلىق بويىنشا زاڭ تالاپتارىنا سايكەس ءتيىستى اكىمشىلىك شارالار قابىلداندى، - دەپ حابارلادى پوليتسيا.
ۆەدومستۆو مالىمەتىنشە، جولاۋشىلار تاسىمالى سالاسىنداعى زاڭدىلىقتى قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىنداعى پروفيلاكتيكالىق ءىس-شارالار الداعى ۋاقىتتا دا تۇراقتى تۇردە جالعاسادى.