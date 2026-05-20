شىمكەنتتە بالالارىن اياۋسىز ازاپتاعان ايەلگە سوت ۇكىمى شىقتى
شىمكەنت. KAZINFORM - شىمكەنت قالاسىنىڭ قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى اۋدانارالىق سوتى ءوز بالالارىن اياۋسىز قورلادى دەپ ايىپتالعان گۇلميرا ەرگەشوۆاعا قاتىستى ۇكىم شىعاردى. سوت ونى 5 جىل 3 اي مەرزىمگە باس بوستاندىعىنان ايىردى.
سوتتا انىقتالعانداي، 30 جاستاعى گۇلميرا ەرگەشوۆا بالالارىن ۇدايى ۇرىپ-سوعىپ، ولارعا فيزيكالىق ءارى پسيحولوگيالىق زورلىق كورسەتكەن.
ءىس ماتەريالدارىنا سايكەس، ايىپتالۋشى كامەلەتكە تولماعان بالالارىن جازالاۋدىڭ اسا قاتىگەز تاسىلدەرىن قولدانعان. اتاپ ايتقاندا، تۋعان ۇلىن ۇرىپ-سوعىپ، دەنە جاراقاتتارىن سالعان، كەيىن شانىشقىنى قىزدىرىپ، ونىڭ اۋزىن كۇيدىرىپ، ازاپتاعان.
- سونىمەن قاتار قىزدىرىلعان ۇتىكپەن ۇلىنىڭ بەتىن، قىزىنىڭ ءىشىن كۇيدىرگەن. ولاردى وزەنگە اپارىپ، مۇزداي سۋعا سەكىرۋگە ماجبۇرلەپ، تۇنشىقتىرعان. بالالاردىڭ شاشىن تاقىرلاپ الىپ، پسيحولوگيالىق زيان كەلتىرگەن، - دەلىنگەن قالالىق سوتتىڭ حابارلاماسىندا.
ۇكىم شىعارۋ كەزىندە سوتتالۋشى ءوزىنىڭ قاتىگەز ارەكەتىن ەنەسىمەن جانە جۇبايىمەن جىلدار بويى جالعاسقان جانجالدارمەن بايلانىستىردى. ايەلدىڭ ايتۋىنشا، وتباسى بالالارعا راسىمدەلگەن مەملەكەتتىك جاردەماقى ەسەبىنەن عانا كۇن كورگەن.
سوتتالعان ايەل بالالاردى شەتەلدە جۇمىس ىستەپ جۇرگەن كۇيەۋىنە جانە ەنەسىنە قايتارماۋدى سۇرادى. سونداي-اق ول بالالاردىڭ مەملەكەت قامقورلىعىندا قالۋىن ءوتىندى.
