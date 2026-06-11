KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    شىمكەنت-استانا رەيسىندە توسىن جاعداي بولدى: ەكى شەتەل ازاماتى ۇستالدى

    استانا. KAZINFORM - شىمكەنت-استانا رەيسىندە توسىن جاعداي بولدى.

    ا
    Фото: ІІМ

    كريمينالدىق پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى اۋە كەمەسى بورتىندا ۇشۋ كەزىندە جاسالعان اسا ءىرى كولەمدەگى ۇرلىقتى اشتى. بۇل قىلمىستى جاسادى دەگەن كۇدىكپەن ەكى شەتەل ازاماتى ۇستالعان.

    الدىن الا مالىمەت بويىنشا كۇدىكتىلەر شىمكەنت-استانا باعىتىنداعى اۋە رەيسى كەزىندە جابىرلەنۋشىنىڭ سالعىرتتىعىن پايدالانىپ، وعان تيەسىلى 7,6 ميلليون تەڭگەنى جىمقىرعان.

    «جەدەل ىزدەستىرۋ ءىس-شارالارى ناتيجەسىندە كۇدىكتىلەر انىقتالىپ، ولار ۇستالدى. ۇستالعاندار ءوز كىناسىن مويىنداپ، قاماۋعا الىندى. قازىر بۇل دەرەك بويىنشا سوتالدى تەرگەپ-تەكسەرۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر»، - دەدى پوليتسيا.

    ۇرلانعان اقشا تولىق كولەمدە زاڭدى يەسىنە قايتارىلعان.

    قوعام
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور