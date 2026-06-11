شىمكەنت-استانا رەيسىندە توسىن جاعداي بولدى: ەكى شەتەل ازاماتى ۇستالدى
استانا. KAZINFORM - شىمكەنت-استانا رەيسىندە توسىن جاعداي بولدى.
كريمينالدىق پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى اۋە كەمەسى بورتىندا ۇشۋ كەزىندە جاسالعان اسا ءىرى كولەمدەگى ۇرلىقتى اشتى. بۇل قىلمىستى جاسادى دەگەن كۇدىكپەن ەكى شەتەل ازاماتى ۇستالعان.
الدىن الا مالىمەت بويىنشا كۇدىكتىلەر شىمكەنت-استانا باعىتىنداعى اۋە رەيسى كەزىندە جابىرلەنۋشىنىڭ سالعىرتتىعىن پايدالانىپ، وعان تيەسىلى 7,6 ميلليون تەڭگەنى جىمقىرعان.
«جەدەل ىزدەستىرۋ ءىس-شارالارى ناتيجەسىندە كۇدىكتىلەر انىقتالىپ، ولار ۇستالدى. ۇستالعاندار ءوز كىناسىن مويىنداپ، قاماۋعا الىندى. قازىر بۇل دەرەك بويىنشا سوتالدى تەرگەپ-تەكسەرۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر»، - دەدى پوليتسيا.
ۇرلانعان اقشا تولىق كولەمدە زاڭدى يەسىنە قايتارىلعان.