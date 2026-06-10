شىنجىندەگى Alatau City حالىقارالىق روۋد-شوۋى: 24 كەلىسىمگە قول قويىلدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان دەلەگاتسياسى بۇگىن وڭتۇستىك قىتايدا جاڭا الاتاۋ قالاسىنىڭ دامۋىنا ارنالعان اۋقىمدى ينۆەستيتسيالىق روۋد-شوۋ وتكىزدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ بەيجىڭدەگى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
ءىس-شاراعا قازاقستان مەن قىتايدىڭ مەملەكەتتىك ورگاندارى، ينۆەستيتسيالىق قورلار، قارجى ينستيتۋتتارى جانە جەتەكشى دامۋ جانە تەحنولوگيالىق كومپانيالارىنىڭ وكىلدەرى قاتىستى.
قاتىسۋشىلارعا الاتاۋ قالاسىنىڭ نەگىزگى دامۋ باعىتتارى، سونىڭ ىشىندە ينۆەستورلار ءۇشىن جەڭىلدىك شارتتارى، ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى «ءبىر تەرەزە» قاعيداتى بويىنشا قولداۋ جانە ارنايى قۇقىقتىق رەجيمنىڭ باسقا دا مۇمكىندىكتەرى ۇسىنىلدى.
ۇيىمداستىرۋشىلار يننوۆاتسيالار مەن سيفرلىق باسقارۋ سالاسىنداعى الەمدىك كوشباسشى شىنجىننىڭ تاجىريبەسىن زەرتتەۋگە ەرەكشە نازار اۋداردى. قىتاي مەگاپوليسىنىڭ وزىق تاجىريبەلەرىن قازاقستاندىق قالا قۇرىلىسىندا بەلسەندى تۇردە قولدانۋ جوسپارلانىپ وتىر.
باعدارلاما اياسىندا قىتايدىڭ الىپ كورپوراتسيالارى، سونىڭ ىشىندە China Resources ،Ping An Group ،China State Construction Engineering Corporation International ،Funde-Gemdale Group ،China International Marine Containers Group ،Sunwah Group، SINOMACH Hainan Development جانە باسقا دا كومپانيالاردىڭ باسشىلىعىمەن ءبىرقاتار ەكىجاقتى كەزدەسۋ ءوتتى.
تاراپتار «الاتاۋ» ينفراقۇرىلىمدىق جوبالارىن جۇزەگە اسىرۋدا قىتايلىق بيزنەستىڭ قاتىسۋىن، ءوندىرىستى لوكاليزاتسيالاۋ، تەحنولوگيالار ترانسفەرى جانە قالا قۇرىلىسى سالاسىندا تاجىريبەسىمەن الماسۋدى تالقىلادى.
كەزدەسۋلەردىڭ باستى ناتيجەسى 24 ىنتىماقتاستىق تۋرالى كەلىسىمگە قول قويۋ بولدى. تاراپتار جالپى ينۆەستيتسيالىق الەۋەتى 6 ميلليارد دوللارعا دەيىن ونەركاسىپ، ەنەرگەتيكا، لوگيستيكا، جوعارى تەحنولوگيالار جانە سيفرلىق ەكونوميكا سالالارىندا بىرلەسكەن جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋعا كەلىستى.
شىنجىندەگى روۋد-شوۋ حالىقارالىق بيزنەستىڭ الاتاۋ قالاسىن دامىتۋعا دەگەن جوعارى قىزىعۋشىلىعىن راستادى. بۇل جوبا ءىرى نارىق ويىنشىلارىنىڭ نازارىن اۋداردى، ال جۇمىس ودان ءارى گونكونگتا جالعاسادى، وندا جەتەكشى ينۆەستيتسيالىق قورلار، بانكتەر، ساقتاندىرۋ كومپانيالارى جانە تەحنولوگيالىق الىپتارمەن كەزدەسۋلەر جوسپارلانىپ وتىر.
وسىعان دەيىن قازاقستان الاتاۋ قالاسىن وڭتۇستىك كورەيامەن بىرلەسىپ دامىتاتىنىن حابارلادىق.