شينجاڭدا جەر سىلكىنىسىنەن كەيىن توتەنشە جاعداي جاريالاندى
استانا. KAZINFORM - قىتاي بيلىگى سارسەنبى كۇنى تاڭەرتەڭ بولعان 5,2 بالدىق جەر سىلكىنىسىنەن كەيىن شينجاڭ-ۇيعىر اۆتونوميالىق اۋدانىندا (ش ۇ ا ا) ءتورتىنشى دەڭگەيلى توتەنشە جاعداي جاريالادى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
قىتاي سەيسمولوگيالىق جەلىلەرى ورتالىعىنىڭ مالىمەتىنشە، جەراستى دۇمپۋلەرى 7 -قاڭتاردا جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا تاڭعى ساعات 3:17 دە ش ۇ ا ا تاشقورعان-تاجىك اۆتونوميالىق ۋەزىندە تىركەلگەن. جەر سىلكىنىسىنىڭ وشاعى 10 شاقىرىم تەرەڭدىكتە ورنالاسقان.
ۆەدومستۆو وقيعاعا بايلانىستى بولۋى مۇمكىن توتەنشە جاعدايلاردىڭ سالدارىن جويۋ بويىنشا جۇمىس جۇرگىزۋدى تاپسىردى. ايماقتىق بولىمشەلەرگە سەيسميكالىق مونيتورينگتى كۇشەيتۋ، جاعدايدى باعالاۋ جانە دەرەكتەردى ۋاقتىلى جاڭارتۋدى قامتاماسىز ەتۋ تاپسىرىلدى.
ەپيسەنتردەن 10 شاقىرىم راديۋستا ورنالاسقان اۋماق تەڭىز دەڭگەيىنەن ورتاشا بيىكتىگى شامامەن 4545 مەتر بيىك تاۋلى ايماقتا ورنالاسقان. قازىرگى ۋاقىتتا قۇربان بولعاندار نەمەسە ايتارلىقتاي زالال تۋرالى رەسمي اقپارات تۇسكەن جوق.
بۇعان دەيىن قىتايدىڭ سولتۇستىك- باتىسىندا جەر سىلكىنگەنىن جازعان بولاتىنبىز.