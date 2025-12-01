شىعىس قازاقستاننىڭ تۇرعىندارى اۋىل ىشىنەن قونجىق تاۋىپ الدى
وسكەمەن. KAZINFORM - شىعىس قازاقستان وبلىسى ريددەر قالاسىنىڭ ىرگەسىندە ورنالاسقان بۋتاكوۆو اۋىلىنىڭ تۇرعىندارى اۋلا ماڭىنا كىرىپ كەتكەن قونجىقتى بايقاپ قالعان.
مايماق اڭ قىس ءتۇسىپ، كۇن رايى سۋىتا باستاعاندا قالىڭ ۇيقىعا كەتپەي اۋىل ىشىندە جۇرگەن جەرىنەن جۇرتتىڭ كوزىنە ءتۇستى. اۋىل تۇرعىنى جاناربەك نۇبايەۆتىڭ ايتۋىنشا، ول قونجىقتى تاڭەرتەڭ سيىر سۋاراتىن بۇلاقتىڭ جانىنان كورگەن.
- قونجىقتى ءدال سۋدىڭ جانىنان كوردىم. كورشىم ەرلاندى شاقىرىپ، ەكەۋمىز ساقتىقپەن ارقان تاستاپ ۇستادىق. ول وتە اشۋلى، بىزگە ۇمتىلىپ، تىستەمەك بولدى. اياعىنان ۇستاپ باعاناعا بايلاۋعا تۋرا كەلدى، قوراعا كىرگىزۋ مۇمكىن ەمەس ەدى. سورپا ىشپەدى، تەك ازداپ ەت جەدى. ەڭ باستىسى ماماندار تەزىرەك الىپ كەتسە ەكەن، - دەدى ول.
تۇرعىندار بۇل ەكى اپتا بۇرىن ريددەر تراسساسىنىڭ بويىنداعى بۋتاكوۆو ماڭىندا جۇگىرىپ جۇرگەن قونجىق بولۋى مۇمكىن دەپ بولجاپ وتىر.
جالعىز قالعان جابايى جانۋار ايازدا ازىق تابا الماسا ومىرىنە قاۋىپ تونەتىنى انىق. قونجىق تۋرالى اقپارات ش ق و ورمان جانە اڭشىلىق شارۋاشىلىعىنىڭ جەدەل ارەكەت ەتۋ جاساعىنا جولداندى.
- جاعدايدى پيحتوۆ ورمان شارۋاشىلىعىنا جەتكىزدىك. ول جاقتاعى ينسپەكتورلار كەلىپ، قونجىقتى ۋاقىتشا الىپ كەتەدى. ەرتەڭ ءبىزدىڭ ماماندار ونى وسكەمەن قالاسىنداعى زووباققا جەتكىزەدى، - دەدى جاساق باستىعى ەرمەك باعلان ۇلى.
ەسكە سالساق، بۇعان دەيىن ريددەردەگى قونجىق وسكەمەندەگى زووباققا جەتكىزىلگەنى تۋرالى جازعان بولاتىنبىز.
اۆتور
بوتاكوز كەنجەحان قىزى