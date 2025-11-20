شىعىس قازاقستاندىق كاسىپورىن ەۋروپانىڭ 27 ەلىنە بال ساتادى
استانا. KAZINFORM - شىعىسقازاقستاندىق كاسىپورىن ەۋروپانىڭ 27 ەلىنە بال جەتكىزۋ مۇمكىندىگىن الدى. بۇل تۋرالى ش ق و نۇرىمبەت ساقتاعانوۆ استانادا ءوڭىردىڭ الەۋمەتتىك- ەكونوميكالىق دامۋى تۋرالى ەسەبىندە ايتتى.
اكىمنىڭ ايتۋىنشا، بيىل ايماقتىڭ اگرارلىق سەكتورى تۇراقتى ءوسىم كورسەتىپ وتىر. استىق ءونىمى %101,5 كە، مايلى داقىلدار - %107 كە ارتقان.
- قايتا وڭدەلگەن ەكسپورتتىق ءونىم ۇلەسى %66 تەن %71 كە دەيىن وسكەن. سيفرلىق جۇيەنى پايدالانۋ ارقىلى ەگىستىك جەرلەردىڭ %40 ى ونىمدىلىكتى گەكتارىنا 30 تسەنتنەرگە دەيىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەردى، - دەدى وبلىس اكىمى ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە.
اگروونەركاسىپ كەشەنىندە سىرتقى ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋ ماقساتىمەن قىتاي، رەسەي جانە وزبەكستانمەن ءوزارا ءىس- قيمىل جولعا قويىلعان.
- ءبىز ءىرى قىتايلىق ساۋدا كومپانيالارىمەن، جالپى قۇنى - 50 ميلليون دوللارعا ماي ونىمدەرىن جەتكىزۋگە كەلىسىمشارت جاساستىق. سول سياقتى مال شارۋاشىلىعى ءونىمىن قىتاي نارىعىنا شىعارۋ ءۇشىن بيىل زەرتتەۋ ناتيجەلەرى الەمنىڭ 112 ەلىندە تانىلعان ارنايى سەرتيفيكاتتاۋ زەرتحاناسى قۇرىلدى. ءبىزدىڭ جەرلەستەر ەۋروكوميسسيا تىزىمىنە ەنگەن العاشقى قازاقستاندىق كاسىپورىن رەتىندە ەۋروپانىڭ 27 ەلىنە شىعىستىڭ بالىن جەتكىزۋ مۇمكىندىگىنە يە بولدى، - دەدى ن. ساقتاعانوۆ.
بالىق شارۋاشىلىعىندا دا ءوڭىر كوش باستاپ تۇر. بيىل 2,5 مىڭ توننا بالىق وندىرىلمەك. ءسىبىر بەكىرەسىن قالپىنا كەلتىرۋ ءۇشىن قارا ەرتىسكە 61 مىڭنان استام بالىق شاباقتارى جىبەرىلدى.
ايتا كەتەيىك، 2025 -جىلى شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ ەكونوميكاسى تۇراقتى وڭ ديناميكانى كورسەتىپ وتىر.
بيىل ش ق و-دا قۇنى 55 ميلليارد تەڭگە بولاتىن 15 ينۆەستيتسيالىق جوبانى ىسكە قوسۋ جوسپارلانعان، ناتيجەسىندە 400 دەن استام جاڭا جۇمىس ورنى قۇرىلادى.