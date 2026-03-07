شىعىس قازاقستانداعى جايىلىم تاپشىلىعى ماسەلەسى شەشىلە مە
وسكەمەن. KAZINFORM - شىعىس قازاقستان وبلىسىندا اۋىل تۇرعىندارىن جايىلىممەن قامتاماسىز ەتۋ بويىنشا قانداي جۇمىستار اتقارىلىپ جاتقانى بەلگىلى بولدى.
ش ق و جەر قاتىناستارى باسقارماسىنىڭ باسشىسى نادەجدا ميحەيليستىڭ ايتۋىنشا، 2022 -جىلدان بەرى مەملەكەتكە قايتارىلعان جەرلەردىڭ 131,6 مىڭ گەكتارى اۋىل شارۋاشىلىعى اينالىمىنا ەنگىزىلدى.
— بۇل جالپى كولەمنىڭ شامامەن %28 ىن قۇرايدى. ونىڭ ىشىندە 53,6 مىڭ گەكتارى حالىقتىڭ قاجەتتىلىگى ءۇشىن بەرىلسە، 78 مىڭ گەكتارى كونكۋرس نەگىزىندە اۋىل شارۋاشىلىعى سالاسىمەن اينالىساتىندارعا ۇسىنىلعان. 2026 -جىلدىڭ ءبىرىنشى جارتىجىلدىعىندا قوسىمشا 293 مىڭ گەكتار جەردى اينالىمعا ەنگىزۋ جوسپارلانىپ وتىر، - دەيدى ول.
سونىمەن قاتار وڭىردە قوعامدىق جايىلىمداردى قالىپتاستىرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر. قالالار مەن اۋدانداردىڭ اكىمدىكتەرى اۋىل شارۋاشىلىعى جانۋارلارىنىڭ سانىن ەسكەرە وتىرىپ، قاجەتتى جايىلىم كولەمىن انىقتاپ، جايىلىمداردى باسقارۋدىڭ بەس جىلدىق جوسپارلارىن ازىرلەدى.
- ماسەلەن، مۇنداي جوسپار التاي اۋدانىندا بەكىتىلگەن. ال باسقا قالالار مەن اۋدانداردا قۇجاتتار بەكىتۋ ساتىسىندا. جالپى العاندا، وڭىردە حالىقتىڭ مالىن جايۋعا ارنالعان قوعامدىق جايىلىمداردىڭ كولەمى شامامەن 700 مىڭ گەكتاردى قۇرايدى، - دەيدى نادەجدا ميحەيليس.
بۇدان بولەك، وبلىستا اۋىل شارۋاشىلىعى جەرلەرىنىڭ توپىراق قۇنارلىلىعىن قالپىنا كەلتىرۋ بويىنشا وڭىرلىك جول كارتاسى جۇزەگە اسىرىلىپ كەلەدى. ماماندار توزعان جەرلەردى انىقتاۋ جۇمىستارىن قولعا العان. بۇگىنگى كۇنى وسىنداي 305,9 مىڭ گەكتار جەر انىقتالدى.