شىعىس قازاقستاندا زاڭسىز ەڭبەك ەتكەن 18 شەتەلدىك ازامات انىقتالدى
الماتى. KAZINFORM - ش ق و پوليتسياسى كوشى-قون زاڭىن بۇزعان شەتەلدىكتەرگە شارا قولداندى.
Polisia.kz-تىڭ مالىمەتىنشە، «قۇقىقتىق ءتارتىپ» جەدەل-پروفيلاكتيكالىق ءىس-شاراسى اياسىندا كوشى-قون قىزمەتى قىزمەتكەرلەرى ۋاقىتشا جانە تۇراقتى تۇراتىن شەتەلدىك ازاماتتاردىڭ تىركەۋ مەكەنجايلارى مەن قابىلداۋشى تۇلعالاردىڭ ولاردىڭ كەلۋى تۋرالى حابارلامالارىنىڭ بار-جوعىن تەكسەرىپ جاتىر.
وسكەمەن قالاسىندا جۇرگىزىلگەن رەيد بارىسىندا ءبىر كۇن ىشىندە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اۋماعىندا زاڭسىز ەڭبەك ەتكەن 18 شەتەلدىك انىقتالدى.
10-ناۋرىزدا مەكەنجايلاردىڭ بىرىندە تەكسەرۋ كەزىندە پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى ۋاكىلەتتى ورگاننىڭ رۇقساتىنسىز جۇمىس ىستەگەن جانە ۋاقىتشا تۇرۋعا رۇقساتى جوق كورشىلەس مەملەكەت ازاماتتارىن انىقتادى. ولاردىڭ كەيبىرى بۇعان دەيىن دە وسىنداي قۇقىق بۇزۋشىلىقتارى ءۇشىن جاۋاپقا تارتىلعانى بەلگىلى بولدى.
- كوشى-قون زاڭناماسىن قايتالاپ بۇزعانى ءۇشىن 7 شەتەلدىك ازامات قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اۋماعىنان شىعارىلدى. قولدانىستاعى زاڭناماعا سايكەس، ولارعا ەل اۋماعىنا بەس جىل مەرزىمگە كىرۋگە تىيىم سالىندى. سونىمەن قاتار جۇمىس بەرۋشى دە جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلىپ، مەملەكەت پايداسىنا 100 ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش كولەمىندە ايىپپۇل تولەۋگە مىندەتتەلەدى، - دەيدى ش ق و پ د كوشى-قون قىزمەتى باسقارماسىنىڭ باستىعى رينات شكيبايەۆ.
ش ق و پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ كوشى-قون قىزمەتى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اۋماعىندا ۋاقىتشا تۇراتىن شەتەلدىك ازاماتتارعا ۋاكىلەتتى ورگاننىڭ رۇقساتىنسىز ەڭبەك ەتۋگە تىيىم سالىناتىنىن ەسكە سالادى.
