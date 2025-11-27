شىعىس قازاقستاندا زاڭسىز التىن ءوندىرۋ بويىنشا 9 قىلمىستىق ءىس قوزعالدى
وسكەمەن. KAZINFORM - شىعىس قازاقستان وبلىسىندا جىل باسىنان بەرى زاڭسىز التىن ءوندىرۋ بويىنشا 9 قىلمىستىق ءىس قوزعالدى.
وبلىستىق كاسىپكەرلىك جانە ونەركاسىپ باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنە سۇيەنسەك، ءتۇرلى ساناتتاعى 250 دەن استام كەن ورنى بار. ونىڭ ىشىندەگى 25 ى التىن كەن ورنى.
- پايدالى قازبالاردىڭ زاڭسىز ءوندىرىلۋىنىڭ الدىن الۋ ءۇشىن جۇيەلى شارالار قابىلدانىپ جاتىر. پروكۋراتۋرا، ۇ ق ك وكىلدەرىنىڭ، پوليتسەيلەردىڭ، ەكولوگتار مەن باسقا دا قۇزىرلى ورگانداردىڭ قاتىسۋىمەن رەيدتەر جۇرگىزىلىپ، سونىڭ ناتيجەسىندە جىل باسىنان بەرى زاڭسىز التىن ءوندىرۋ فاكتىسى بويىنشا 9 قىلمىستىق ءىس قوزعالدى. بارلىعى 7 كەلىدەن استام التىن مەن 30 عا جۋىق تەحنيكا تاركىلەندى، - دەيدى باسقارما باسشىسى يساتاي اڭسات.
سونداي-اق رۇقساتى بار جەر قويناۋىن پايدالانۋشىلار التىندى مۇناي وڭدەۋ فابريكالارىنا جەتكىزۋ ماسەلەسىمەن ۇشىراسىپ جاتىر. سەبەبى التىن كەمىندە 5 كەلى مولشەردە قابىلدانادى.
- جالپى ءوڭىردىڭ گەولوگيا باعىتى قارقىندى دامىپ كەلەدى. بۇگىندە ۇلتتىق تسيفرلىق ينۆەستيتسيالىق پلاتفورماعا قۇنى 552,9 ميلليارد تەڭگە بولاتىن تاۋ-كەن ءوندىرۋ سالاسىنداعى 6 جوبا ەنگىزىلدى. بۇل جوبالار اياسىندا 1,6 مىڭ جاڭا جۇمىس ورنى اشىلماق، - دەدى ي. اڭسات.
ەسكە سالساق، بيىل تامىز ايىندا شىعىس قازاقستان وبلىسى مارقاكول اۋدانىنداعى التىن قازۋشىلارعا قاتىستى تەكسەرۋ جۇرگىزۋ ءۇشىن ارنايى كوميسسيا قۇرىلعان بولاتىن.