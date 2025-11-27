ق ز
    09:56, 27 - قاراشا 2025 | GMT +5

    شىعىس قازاقستاندا زاڭسىز التىن ءوندىرۋ بويىنشا 9 قىلمىستىق ءىس قوزعالدى

    وسكەمەن. KAZINFORM - شىعىس قازاقستان وبلىسىندا جىل باسىنان بەرى زاڭسىز التىن ءوندىرۋ بويىنشا 9 قىلمىستىق ءىس قوزعالدى.

    ШҚО-да заңсыз алтын өндірумен айналысқан 6 адам ұсталды
    فوتو: ش ق و پ د

    وبلىستىق كاسىپكەرلىك جانە ونەركاسىپ باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنە سۇيەنسەك، ءتۇرلى ساناتتاعى 250 دەن استام كەن ورنى بار. ونىڭ ىشىندەگى 25 ى التىن كەن ورنى.

    - پايدالى قازبالاردىڭ زاڭسىز ءوندىرىلۋىنىڭ الدىن الۋ ءۇشىن جۇيەلى شارالار قابىلدانىپ جاتىر. پروكۋراتۋرا، ۇ ق ك وكىلدەرىنىڭ، پوليتسەيلەردىڭ، ەكولوگتار مەن باسقا دا قۇزىرلى ورگانداردىڭ قاتىسۋىمەن رەيدتەر جۇرگىزىلىپ، سونىڭ ناتيجەسىندە جىل باسىنان بەرى زاڭسىز التىن ءوندىرۋ فاكتىسى بويىنشا 9 قىلمىستىق ءىس قوزعالدى. بارلىعى 7 كەلىدەن استام التىن مەن 30 عا جۋىق تەحنيكا تاركىلەندى، - دەيدى باسقارما باسشىسى يساتاي اڭسات.

    سونداي-اق رۇقساتى بار جەر قويناۋىن پايدالانۋشىلار التىندى مۇناي وڭدەۋ فابريكالارىنا جەتكىزۋ ماسەلەسىمەن ۇشىراسىپ جاتىر. سەبەبى التىن كەمىندە 5 كەلى مولشەردە قابىلدانادى.

    - جالپى ءوڭىردىڭ گەولوگيا باعىتى قارقىندى دامىپ كەلەدى. بۇگىندە ۇلتتىق تسيفرلىق ينۆەستيتسيالىق پلاتفورماعا قۇنى 552,9 ميلليارد تەڭگە بولاتىن تاۋ-كەن ءوندىرۋ سالاسىنداعى 6 جوبا ەنگىزىلدى. بۇل جوبالار اياسىندا 1,6 مىڭ جاڭا جۇمىس ورنى اشىلماق، - دەدى ي. اڭسات.

    ەسكە سالساق، بيىل تامىز ايىندا شىعىس قازاقستان وبلىسى مارقاكول اۋدانىنداعى التىن قازۋشىلارعا قاتىستى تەكسەرۋ جۇرگىزۋ ءۇشىن ارنايى كوميسسيا قۇرىلعان بولاتىن.

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
