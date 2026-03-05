ق ز
    21:28, 05 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    شىعىس قازاقستاندا وزەندەردە جارۋ جۇمىستارى باستالدى

    استانا. KAZINFORM - جۇرگىزىلگەن جۇمىستار وزەننىڭ سۋ وتكىزۋ قابىلەتىن ارتتىرۋعا جانە مۇز كەپتەلىستەرىنىڭ پايدا بولۋىن بولدىرماۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، دەپ حابارلايدى ت ج م باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Фото: ДЧС ВКО

    - بۇگىن شىعىس قازاقستان وبلىسىندا شەمونايحا اۋدانىندا، ۋست-تالوۆكا اۋىلى ماڭىندا، ۋبا وزەنىندەگى تەمىرجول كوپىرى اۋدانىندا 8208 شارشى مەتر اۋماقتا سۋ تاسقىنىنا قارسى ءىس-شارالار اياسىندا جارۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلدى. اتالعان اۋماقتا جارۋ جۇرگىزىلگەن جەرلەردە وزەندەگى مۇزدىڭ قالىڭدىعى شامامەن 50 سانتيمەتردى قۇرايدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    وسىعان دەيىن شىعىس قازاقستان وبلىسىندا قار كوشكىنى قاۋپى جوعارى ۋچاسكەلەرگە اەروۆيزۋالدى مونيتورينگ جۇرگىزىلگەنىن جازعان بولاتىنبىز.

