09:54, 26 - تامىز 2025 | GMT +5
شىعىس قازاقستاندا تاعى ورمانعا بارۋعا تىيىم سالىندى
وسكەمەن. KAZINFORM - شىعىس قازاقستان وبلىسىندا جوعارى ءورت قاۋپى تىركەلدى. «قازگيدرومەت» ر م ك ش ق و فيليالىنىڭ مالىمەتىنشە، 26-تامىزدان باستاپ وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىك- شىعىسىندا، ورتالىعىندا جوعارى ءورت قاۋپى تىركەلگەن. سوندىقتان ازىرگە ورمانعا بارۋعا تىيىم سالىنعان.
- اۋا رايىنىڭ ىستىق ءارى قۇرعاق بولۋىنا بايلانىستى ورمان القاپتارىندا ءورت شىعۋ قاۋپى جوعارى. وسىعان بايلانىستى مەملەكەتتىك ورمان قورى اۋماعىندا ادامداردىڭ جۇرۋىنە رۇقسات ەتىلمەگەن. تابيعات اياسىندا جانە ءۇي جانىنداعى جەرلەردە وت جاعۋعا بولمايدى. ەگەر ءورتتى بايقاساڭىز، دەرەۋ «112» نومىرىنە قوڭىراۋ شالىڭىز، - دەپ حابارلادى وبلىستىق توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنەن.