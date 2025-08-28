ق ز
    14:40, 28 - تامىز 2025 | GMT +5

    شىعىس قازاقستاندا تاعى دا جەر سىلكىندى

    وسكەمەن. KAZINFORM - شىعىس قازاقستان وبلىسى كۇرشىم اۋدانىندا جەر سىلكىنىسى تىركەلدى.

    Қытайда екі рет жер сілкінді
    فوتو: depositphotos.com

    قازاقستان ۇلتتىق دەرەكتەر ورتالىعىنىڭ مالىمەتىنە سۇيەنسەك، شىعىس قازاقستان وبلىسىندا 28-تامىزدا ساعات 7:54-تە جەر سىلكىندى. ناقتى ايتقاندا، كۇرشىمنەن وڭتۇستىك- شىعىسقا قاراي 7 شاقىرىم جەردە تىركەلدى.

    ماگنيتۋداسى - 4,5.

    ايتا كەتەيىك، 23-شىلدە كۇنى ساعات 15:37-دە شىعىس قازاقستان جانە اباي وبلىستارىندا جەر سىلكىنگەن بولاتىن.

    ت ج م «سەيسمولوگيالىق زەرتتەۋ ينستيتۋتى» جشس دەرەگىنشە، سول كەزدە اباي وبلىسى كوكپەكتى اۋدانى كوكپەكتى اۋىلىندا 4 بال، جارما اۋدانى قالباتاۋ اۋىلىندا 4 بال، شىعىس قازاقستان وبلىسى سامار اۋدانى سامار اۋىلىندا 4 بال، ۇلان اۋدانى قاسىم قايسەنوۆ كەنتىندا 4 بال، وسكەمەن قالاسىندا 4 بال جەراستى دۇمپۋلەرى تىركەلگەن.

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
