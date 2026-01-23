شىعىس قازاقستاندا ەر ادام ورتەنىپ جاتقان ۇيدەن ەكى بالانى امان الىپ قالدى
وسكەمەن. KAZINFORM - شىعىس قازاقستان وبلىسى التاي اۋدانىنىڭ سولوۆيەۆو اۋىلىندا ەر ادام ورتەنىپ جاتقان ۇيدەن ەكى بالانى قۇتقاردى.
وتقا ورانعان ۇيدە كىشكەنتاي بالالار قالىپ قويعان. الايدا اۋىل تۇرعىنىنىڭ باتىلدىعى مەن جىلدام شەشىم قابىلداۋىنىڭ ارقاسىندا ولار امان قالدى.
- سولوۆيەۆ ورتا مەكتەبىنىڭ دەنە شىنىقتىرۋ جانە العاشقى اسكەري دايىندىق ءپانىنىڭ مۇعالىمى رۋسلان سەيىتوۆ جالىندى كورگەن ساتتەن باستاپ ارەكەت ەتتى. كۇشتى ءورت پەن قويۋ ءتۇتىننىڭ سالدارىنان ۇيگە كىرە الماي، تەرەزەنى سىندىرىپ، قورقىپ قالعان بالالاردى سىرتقا شىعاردى، - دەپ حابارلادى ش ق و اكىمدىگىنەن.
سودان سوڭ بالالاردى دەرەۋ ءوز ۇيىنە اكەلىپ جىلىتقان.
كورشىلەرنىڭ ايتۋىنشا، رۋسلاننىڭ ارەكەتتەرى سەنىمدى جانە باتىل بولدى. ال ول بولسا ءوز ءىسىن باتىرلىق دەپ سانامايتىنىن، مۇنداي جاعدايدا باسقاشا ارەكەت ەتۋ مۇمكىن ەمەستىگىن ايتتى.
ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن قاراعاندى وبلىسىندا قۇتقارۋشىلار قار قۇرساۋىندا قالعان 12 ادامدى قۇتقاردى.
اۆتور
بوتاكوز كەنجەحان قىزى