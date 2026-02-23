شىعىس قازاقستاندا مۇز ۇستىندە قاۋىپسىزدىك ەرەجەلەرىن ساقتاماعان 70 تەن استام ادام جاۋاپقا تارتىلدى
وسكەمەن. KAZINFORM - شىعىس قازاقستان وبلىسىندا قۇتقارۋشىلار ازاماتتارعا مۇزداعى قاۋىپسىزدىك ەرەجەلەرىن ەسكە سالدى.
ش ق و توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنە سۇيەنسەك، قىس باستالعالى بەرى ماماندار مۇز ايدىندارىنا 1500 رەت رەيدكە شىقتى.
- سونىڭ ناتيجەسىندە مۇز ۇستىندە قاۋىپسىزدىك ەرەجەلەرىن ساقتاماعان 72 ادام انىقتالىپ، جاۋاپقا تارتىلدى. حالىققا قاۋىپسىزدىك تالاپتارى ءتۇسىندىرىلىپ، جادىنامالار تاراتىلدى، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
قۇتقارۋشىلار حالىققا مۇزدىڭ جەتكىلىكتى دەڭگەيدە قالىڭ ەكەنىنە سەنىمدى بولماعان جاعدايدا، ونىڭ ۇستىمەن جۇرمەۋ قاجەتتىگىن ەسكەرتتى.
مۇز جاعالاۋدا بەرىك بولادى. ونىڭ قالىڭدىعى جاعادان الىستاعان سايىنعى تەرەڭدىكتە جۇقارادى. مۇزدىڭ بەرىكتىگى اۋا تەمپەراتۋراسىنا دا بايلانىستى. كۇندىز ول تاڭەرتەڭ جانە كەشكى ۋاقىتتاعى سياقتى بەرىك بولمايدى.
مۇز ۇستىمەن جۇرگەن كەزدە قالىڭ قارمەن جابىلعان ۋچاسكەلەردى، سۋ جىلدام اعاتىن جەرلەردى اينالىپ ءوتۋ قاجەت.