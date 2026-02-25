شىعىس قازاقستاندا كوكتەمدە قانشا ازامات اسكەرگە اتتاناتىنى بەلگىلى بولدى
وسكەمەن. KAZINFORM - شىعىس قازاقستان وبلىسىندا 1-ناۋرىزدا باستالاتىن كەزەكتى مەرزىمدى اسكەري قىزمەتكە شاقىرۋ ناۋقانىنا دايىندىق جۇرگىزىلىپ جاتىر.
بۇل تۋرالى وڭىرلىك كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن باسپا ءسوز- كونفەرەنتسياسىندا شقو قورعانىس ىستەرى جونىندەگى دەپارتامەنتى باستىعىنىڭ ورىنباسارى جانىبەك ساپاروۆ مالىمدەدى.
- اسكەرگە شاقىرىلاتىن ازاماتتاردى حاباردار ەتۋ ولاردىڭ تۇرعىلىقتى مەكەنجايىنا نەمەسە جۇمىس ورنىنا جولداناتىن جەكە شاقىرتۋ قاعازى، 1414 نومىرىنەن جىبەرىلەتىن SMS حابارلامالار ارقىلى جۇزەگە اسىرىلادى. بيىل ءوڭىر بويىنشا 600 دەن استام جىگىت اسكەر قاتارىنا قوسىلادى دەپ جوسپارلانعان، - دەيدى ول.
اسكەرگە شاقىرۋدى كەيىنگە قالدىرۋ نەمەسە ودان بوساتۋ قىزمەتتەرى ەلەكتروندى فورماتتا ۇسىنىلادى. بۇل قىزمەتتەر جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار ارقىلى تەگىن كورسەتىلەدى.
دەپارتامەنت ماماندارى تۇرعىنداردى اسكەري قىزمەتتەن بوساتۋ نەمەسە كەيىنگە قالدىرۋ ماسەلەسىن «اقشا ارقىلى شەشىپ بەرۋگە» ۋادە ەتەتىن الاياقتارعا سەنبەۋگە شاقىردى.
- سونىمەن قاتار اسكەري ءبىلىم الۋعا نيەتتى جاستار ءۇشىن مۇمكىندىك مول. قازاقستاننىڭ اسكەري جوعارى وقۋ ورىندارىنا ءتۇسۋ ءۇشىن ۇمىتكەرلەر 30-ساۋىرگە دەيىن ونلاين نەمەسە اسكەري كوميسساريات ارقىلى ءوتىنىش بەرۋى ءتيىس. ۇمىتكەرلەر ۇبت- دان كەمىندە 50 بال جيناپ، مەديتسينالىق تەكسەرۋدەن، پسيحولوگيالىق ىرىكتەۋدەن جانە دەنە دايىندىعى سىناعىنان وتەدى. 2026 -جىلدان باستاپ قۇجاتتاردى ونلاين تاپسىرۋ تولىق ەنگىزىلدى، - دەيدى جانىبەك ساپاروۆ.
ەسكە سالساق، بۇعان دەيىن ۇلتتىق ۇلان اسكەري قىزمەتكەرى حالىقارالىق درون-جارىسىندا جۇلدەگە يە بولعانى حابارلانعان.