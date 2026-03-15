شىعىس قازاقستاندا ءبىر توپ اجە اندەتە كەلىپ داۋىس بەردى
وسكەمەن. KAZINFORM - شىعىس قازاقستان وبلىسىنداعى ۇلان اۋدانىنىڭ اجەلەر كەڭەسى ۇلتتىق ءداستۇردى ۇلىقتاپ، ەل بولاشاعىنا بەيجاي قارامايتىن ازاماتتىق ۇستانىمدارىن كورسەتتى.
اق جاۋلىقتارىن تاعىپ، ۇلتتىق كيىم، كيمەشەكتەرىن كيگەن اجەلەر ءبىر ۋاقىتتا اندەتە كەلىپ، داۋىس بەردى.
سونداي-اق زايسان اۋدانى دايىر اۋىلدىق وكرۋگىنىڭ № 600 رەفەرەندۋم ۋچاسكەسىندەگى ماڭىزدى ساياسي ناۋقان ەرەكشە مەرەكەلىك سيپاتتا ءوتىپ جاتىر.
دايىر اۋىلىنىڭ ەڭ قارت تۇرعىن، 104 جاسقا كەلگەن ميلانيا پاۆلوۆنانىڭ قۇرمەتىنە قۇرىلعان «عاسىر اجە» حالىقتىق ءان-بي ءانسامبلىنىڭ مۇشەلەرى كەلىپ، ءوز تاڭداۋلارىن جاسادى.
انسامبل قۇرامىنداعى اجەلەردىڭ ۇلكەنى 85 جاستا بولسا، ەڭ جاسى 75 تە. اق جاۋلىقتى انالار سايلاۋ ۋچاسكەسىنە ۇلتتىق ناقىشتاعى كيىمدەرىمەن كەلىپ، شاشۋ شاشىپ، جينالعاندارعا ىستىق باۋىرساق تاراتتى. سونىمەن قاتار اپالار ءوز قولدارىنان شىققان بىرەگەي قولونەر بۇيىمدارىن جۇرتشىلىق نازارىنا ۇسىندى.
- بۇگىنگى تاڭداۋىمىز - بولاشاق ۇرپاقتىڭ باقىتتى ءومىرى مەن ەلىمىزدىڭ تۇراقتىلىعى ءۇشىن جاسالعان ماڭىزدى قادام، - دەدى اق جاۋلىقتى انالار.
ايتا كەتەيىك، وبلىستا بارلىعى 533 سايلاۋ ۋچاسكەسى قۇرىلعان. ونىڭ 501 ءى تىركەۋ ورنى بويىنشا، ال 32 ءسى ۋاقىتشا بولاتىن ورىنداردا ورنالاسقان. ۋچاسكەلەردىڭ 129 ى نەمەسە 24,2 پايىزى وسكەمەن قالاسىندا.