شىعىس قازاقستاندا بالا تاربيەسىنە نەمقۇرايلى قاراعان 17 اتا-انا ەسەپكە قويىلدى
وسكەمەن. KAZINFORM - شىعىس قازاقستان وبلىسىندا ءۇش كۇن ىشىندە بالا تاربيەسىنە نەمقۇرايلى قاراعان 17 اتا-انا ەسەپكە قويىلدى.
ش ق و پوليتسيا دەپارتامەنتى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنە سۇيەنسەك، ءتارتىپ ساقشىلارى ءوڭىر اۋماعىندا «جاس ءوسپىرىم» جەدەل الدىن الۋ شاراسىن جۇرگىزدى.
- 3 كۇنگە سوزىلعان رەيدتەرگە 500 دەن استام پوليتسەي قاتىستى. پروفيلاكتيكالىق ەسەپتە تۇرعان وتباسىلار تەكسەرىلىپ، جاستار كوپ جينالاتىن ورىندار باقىلاۋعا الىندى. سونىڭ ناتيجەسىندە 161 اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق انىقتالدى، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
11 كامەلەتكە تولماعان بالا جانە بالا تاربيەسىنە نەمقۇرايلى قاراعان 17 زاڭدى وكىل پروفيلاكتيكالىق ەسەپكە قويىلدى. قابىلدانعان شارالار اۋىر زارداپتاردىڭ الدىن الۋعا جانە تاۋەكەل توبىنداعى وتباسىلارداعى جاعدايدى ۋاقىتىلى تۇزەتۋگە مۇمكىندىك بەردى.
سونىمەن قاتار پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى وڭىردەگى مەكتەپتەر مەن كوللەدجدەردە 150 دەن استام كەزدەسۋ مەن ءدارىس وتكىزدى. جاسوسپىرىمدەرگە زاڭناما نورمالارى، جاۋاپكەرشىلىك ماسەلەلەرى مەن جەكە تاڭداۋ جاساۋدىڭ ماڭىزى ءتۇسىندىرىلدى.
ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن تارازدا كولىك باسقارعان جاس ءوسپىرىم پوليتسەيلەردەن قاشۋعا تىرىسقانى حابارلانعان ەدى.