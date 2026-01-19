شىعىس قازاقستاندا اقپان ايازدى بولادى
وسكەمەن. KAZINFORM - شىعىس قازاقستان وبلىسىندا اقپان ايىندا ايازدى اۋا رايى ساقتالادى. الايدا كەي كۇندەرى كۇن جىلىنىپ كەتەدى.
«قازگيدرومەت» ر م ك ش ق و فيليالىنىڭ مالىمەتىنشە، اي سوڭىنا دەيىن وڭىردە قىس مەزگىلىنە ءتان اۋا رايى ساقتالادى.
اقپاننىڭ العاشقى ونكۇندىگىندە وبلىس اۋماعىندا كۇن سۋىق بولادى. تۇنگى ۋاقىتتا اۋا تەمپەراتۋراسى 20- 25- گرادۋسقا دەيىن تومەندەپ، تاۋلى ايماقتاردا 33- گرادۋسقا دەيىن جەتەدى. كۇندىزگى تەمپەراتۋرا 10- 20- گرادۋس شاماسىندا بولماق.
ونكۇندىكتىڭ ەكىنشى جارتىسىندا اياز ءسال باسەڭدەپ، سىناپ باعاناسى كۇندىز 4- 9-، تۇندە 14- 19- گرادۋسقا دەيىن كورسەتەدى. الايدا 10-اقپانعا قاراي اياز قايتا كۇشىنە مىنەدى.
ايدىڭ ەكىنشى ونكۇندىگىندە اۋا تەمپەراتۋراسى ءبىرشاما تۇراقتالادى. تۇندە 25- پەن 14- گرادۋس ارالىعىندا، كۇندىز 15- پەن 4- گرادۋس شاماسىندا بولادى.
اقپاننىڭ ءۇشىنشى ونكۇندىگىندە كۇن جىلىنا باستايدى. تۇندە 5- 10- گرادۋس، كۇندىز كەي جەرلەردە 2- دەن 3+ گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلۋى مۇمكىن. سولتۇستىك اۋداندار مەن تاۋلى وڭىرلەردە تۇنگى تەمپەراتۋرا 15- 20- گرادۋسقا دەيىن تومەن بولماق.
سينوپتيكتەردىڭ بولجاۋىنشا، اقپان ايىندا قار جاۋىپ، بوران سوعۋى مۇمكىن. بۇل شىعىس قازاقستان ءۇشىن قالىپتى قۇبىلىس.
ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن 19-قاڭتاردا قازاقستان بويىنشا اياز كۇشەيىپ، بوران سوعاتىندىعى حابارلانعان.
اۆتور
بوتاكوز كەنجەحان قىزى