ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    08:56, 19 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    شىعىس قازاقستاندا اقپان ايازدى بولادى

    وسكەمەن. KAZINFORM - شىعىس قازاقستان وبلىسىندا اقپان ايىندا ايازدى اۋا رايى ساقتالادى. الايدا كەي كۇندەرى كۇن جىلىنىپ كەتەدى.

    погода, снег, қар, ауа райы
    فوتو: الەكساندر پاۆسكي / Kazinform

    «قازگيدرومەت» ر م ك ش ق و فيليالىنىڭ مالىمەتىنشە، اي سوڭىنا دەيىن وڭىردە قىس مەزگىلىنە ءتان اۋا رايى ساقتالادى.

    اقپاننىڭ العاشقى ونكۇندىگىندە وبلىس اۋماعىندا كۇن سۋىق بولادى. تۇنگى ۋاقىتتا اۋا تەمپەراتۋراسى  20- 25- گرادۋسقا دەيىن تومەندەپ، تاۋلى ايماقتاردا  33- گرادۋسقا دەيىن جەتەدى. كۇندىزگى تەمپەراتۋرا  10- 20- گرادۋس شاماسىندا بولماق.

    ونكۇندىكتىڭ ەكىنشى جارتىسىندا اياز ءسال باسەڭدەپ، سىناپ باعاناسى كۇندىز  4- 9-، تۇندە  14- 19- گرادۋسقا دەيىن كورسەتەدى. الايدا 10-اقپانعا قاراي اياز قايتا كۇشىنە مىنەدى.

    ايدىڭ ەكىنشى ونكۇندىگىندە اۋا تەمپەراتۋراسى ءبىرشاما تۇراقتالادى. تۇندە  25- پەن  14- گرادۋس ارالىعىندا، كۇندىز  15- پەن  4- گرادۋس شاماسىندا بولادى.

    اقپاننىڭ ءۇشىنشى ونكۇندىگىندە كۇن جىلىنا باستايدى. تۇندە  5- 10- گرادۋس، كۇندىز كەي جەرلەردە  2- دەن 3+ گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلۋى مۇمكىن. سولتۇستىك اۋداندار مەن تاۋلى وڭىرلەردە تۇنگى تەمپەراتۋرا  15- 20- گرادۋسقا دەيىن تومەن بولماق.

    سينوپتيكتەردىڭ بولجاۋىنشا، اقپان ايىندا قار جاۋىپ، بوران سوعۋى مۇمكىن. بۇل شىعىس قازاقستان ءۇشىن قالىپتى قۇبىلىس.

    ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن 19-قاڭتاردا قازاقستان بويىنشا اياز كۇشەيىپ، بوران سوعاتىندىعى حابارلانعان.

    اۆتور

    بوتاكوز كەنجەحان قىزى

    تەگ:
    ايماق اۋارايى شىعىس قازاقستان جاڭالىقتارى
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار