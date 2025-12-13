شىعىس قازاقستان وبلىسىندا اتا-انالار بالاعا قانداي ەسىمدەردى ءجيى تاڭدايدى؟
وسكەمەن. KAZINFORM — شىعىس قازاقستان وبلىسىندا جىل باسىنان بەرى اتا-انالاردىڭ جاڭا تۋعان نارەستەلەرگە قويعان ەسىمدەرى بەلگىلى بولدى.
«ازاماتتارعا ارنالعان ۇكىمەت» ك ە ا ق شىعىس قازاقستان وبلىسى بويىنشا فيليالىنىڭ مالىمەتىنشە، قىزداردىڭ ەسىمدەرى بويىنشا العاشقى بەستىككە اي-سافي، ءماريام، توميريس، كيرا، سافيا كىردى. ەر بالالاردىڭ ىشىندە بەيبارىس، ءالينۇر، حاقنازار، ءداۋىت، ماكسيم ەسىمدەرى ەڭ تانىمال بولدى.
جىل باسىنان بەرى وبلىستا 7 مىڭعا جۋىق تۋۋ تۋرالى كۋالىك بەرىلگەن. ونىڭ ءۇش مىڭنان استامىن اتا-انالار حالىققا قىزمەت كورسەتۋ ورتالىعىنا بارماي-اق العان. وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا مۇنداي وتىنىشتەر سانى ايتارلىقتاي ءوستى، مۇنى ساراپشىلار تسيفرلىق مەملەكەتتىك قىزمەتتەرگە دەگەن سەنىمنىڭ ارتۋىمەن بايلانىستىرادى.
- بالا تۋعاننان كەيىن اناعا 1414 نومىرىنەن SMS حابارلاما كەلەدى. حابارلامادا تەك بىرنەشە سۇراقتارعا جاۋاپ بەرۋ جانە بالانىڭ تاڭداعان ەسىمىن كورسەتۋ قاجەت. بۇل فورمات تۋۋ تۋرالى كۋالىكتى الۋ پروتسەسىن ايتارلىقتاي جەڭىلدەتەدى جانە ازاماتتاردىڭ ۋاقىتىن ۇنەمدەيدى، - دەپ اتاپ ءوتتى «ازاماتتارعا ارنالعان ۇكىمەت» ا ق شىعىس قازاقستان وبلىسى بويىنشا فيليالىنىڭ ديرەكتورى ازامات ەسەمبۇلوۆ.
ەسكە سالايىق، جىل باسىندا حالىققا قىزمەت كورسەتۋ ورتالىقتارى پاسپورت پەن جەكە كۋالىكتى تەرمينال ارقىلى بەرە باستايتىنى تۋرالى جازدىق. قۇجاتتاردى بەرۋگە ارنالعان پيلوتتىق جوبا جىل سوڭىنا دەيىن جالعاسپاق.