شىعىس قازاقستان حالقىنىڭ ورتاشا جالاقىسى قانشا
وسكەمەن. KAZINFORM - شىعىس قازاقستان وبلىسى تۇرعىندارىنىڭ اي سايىنعى تابىسى ءوسىپ كەلەدى.
2025-جىلدىڭ ەكىنشى توقسانىندا وبلىس حالقىنىڭ ورتاشا ايلىق جالاقىسى 417 مىڭ تەڭگەدەن استى. بۇل وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا %11,4 عا كوپ. ستاتيستيكاعا ءىرى جانە ورتا كاسىپورىنداردىڭ دەرەكتەرى عانا ەنگىزىلگەن. شاعىن بيزنەس ەسەپكە الىنبادى.
ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ مالىمەتىنشە، ەڭ جوعارى جالاقى ادەتتەگىدەي ونەركاسىپ پەن قارجى سالالارىندا تىركەلگەن. ال اۋىل شارۋاشىلىعى مەن الەۋمەتتىك قىزمەت كورسەتۋ سالالارىندا تابىس ەڭ تومەنگى دەڭگەيدە قالىپ وتىر.
- نومينالدى جالاقى - بۇل ينفلياتسيانى ەسەپكە الماي كورسەتىلەتىن سوما. ال حالىقتىڭ شىنايى تابىسى باياۋ ءوسىپ كەلەدى. ءبىر جىل بۇرىن وڭىردەگى ورتاشا جالاقى شامامەن 375 مىڭ تەڭگە بولعان، ال قازىر ول 417 مىڭ تەڭگەدەن استى. دەمەك، ءبىر جىل ىشىندەگى ءوسىم - 42 مىڭ تەڭگە، - دەپ حابارلادى ۆەدومستۆو وكىلدەرى.
وبلىستاعى جالاقى ءوسىمى ەل بويىنشا ورتاشا كورسەتكىشپەن سايكەس كەلەدى. دەسە دە شىعىس قازاقستان جالاقى كولەمى جاعىنان مۇناي وندىرەتىن ايماقتاردان ارتتا، ءبىراق اگرارلى ولكەلەردىڭ ىشىندە الدا تۇر.
ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن قىرعىزستاندا ورتاشا ايلىق جالاقى 42 مىڭ سومنان اسقانى حابارلانعان.