شىعىس قازاقستان اۋماعىندا 11 قار بارىسى مەكەندەيدى
وسكەمەن. KAZINFORM - شىعىس قازاقستان وبلىسىندا قىزىل كىتاپقا ەنگەن جانۋارلاردىڭ 60 قا جۋىق ءتۇرى كەزدەسەدى.
ءوڭىر اۋماعىندا قازاقستاننىڭ قىزىل كىتابىنا ەنگىزىلگەن سيرەك جانە جويىلىپ كەتۋ قاۋپى بار جانۋارلاردىڭ 57 ءتۇرى مەكەن ەتەدى. سيرەك كەزدەسەتىن جانۋارلاردىڭ سانىن وبلىستىق تابيعي رەسۋرستار جانە تابيعات پايدالانۋدى رەتتەۋ باسقارماسىنىڭ ماماندارى ەسەپتەپ شىقتى.
- قازىرگى تاڭدا شىعىس قازاقستان وبلىسىندا قىزىل كىتاپقا ەنگەن كەي جانۋارلاردىڭ سانىن ايتار بولساق، قار بارىسى - 11، دۋاداق - 62، لاشىن - 88، بۇركىت - 75. وبلىس اۋماعىنىڭ ەداۋىر بولىگىن، ياعني 1,3 ميلليون گەكتاردان استام جەرىن - ەرەكشە قورعالاتىن تابيعي اۋماقتار الىپ جاتىر. مۇنداي اۋماقتار سيرەك ءارى جويىلىپ كەتۋ ءقاۋپى بار جانۋارلار تۇرلەرىن ساقتاۋعا مۇمكىندىك بەرىپ وتىر، - دەپ حابارلادى باسقارمادان.
ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن ماڭعىستاۋدا سوڭعى ءتورت جىلدا 3433 يتبالىق قىرىلعانى جايلى جازعانبىز.