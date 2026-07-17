شىعىس قازاقستانداعى اۋىل ىرگەسىندەگى جولدا ايۋ ءجۇر
وسكەمەن. KAZINFORM - شىعىس قازاقستان وبلىسى مارقاكول اۋدانىنىڭ تۇرعىندارى اۋىل ىرگەسىندەگى جولدا ايۋ جۇرگەنىن بايقادى.
ايۋ اۋىل ىرگەسىندەگى جولدا جۇرگەنى تۇسىرىلگەن ۆيدەو الەۋمەتتىك جەلىدە تاراپ كەتتى.
وسىعان قاتىستى مارقاكول اۋدانىنىڭ اكىمدىگى جاۋاپ بەردى.
- اقجايلاۋ مەن ۇرۇنحايكا اۋىلدارىنىڭ اراسىنداعى جولدا ايۋدىڭ جۇرۋىنە بايلانىستى مارقاكول ورمان شارۋاشىلىعىنىڭ جانە اۋداندىق پوليتسيا ءبولىمىنىڭ قىزمەتكەرلەرى وقيعا ورنىندا ءتيىستى جۇمىس جۇرگىزىپ جاتىر. قازىرگى ۋاقىتتا ايۋ تاۋلى ايماققا قاراي كەتكەن. سونىمەن قاتار ءتارتىپ ساقشىلارى جەرگىلىكتى تۇرعىندار مەن اتالعان جول ۋچاسكەسىمەن قاتىنايتىن جۇرگىزۋشىلەرگە قاۋىپسىزدىك شارالارىن ساقتاۋ بويىنشا ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ جاتىر،-دەلىنگەن اقپاراتتا.
مارقاكول ورمان شارۋاشىلىعى قىزمەتكەرلەرىنىڭ مالىمەتىنە سايكەس، زارداپ شەككەندەر جوق. جاعداي قۇزىرلى ورگانداردىڭ باقىلاۋىندا.
ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن كولسايدا ايۋ قونجىعىمەن بىرگە كامەراعا ءتۇسىپ قالعانى حابارلانعان.