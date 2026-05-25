شىعىس قازاقستاندا زاڭسىز التىن قازعاندار قولعا ءتۇستى
استانا. KAZINFORM - شىعىس قازاقستاندا زاڭسىز التىن وندىرۋگە قاتىستى قىلمىستىق ءىس قوزعالدى، دەپ حابارلايدى وبلىستىق پروكۋراتۋرانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
بيىل ءساۋىر ايىندا كۇرشىم اۋدانىنىڭ پروكۋراتۋراسى ش ق و بويىنشا ۇ ق ك د جانە كۇرشىم ورمان شارۋاشىلىعىنىڭ قىزمەتكەرلەرىمەن بىرلەسىپ، مارالدى اۋىلدىق وكرۋگىنىڭ «كولشىلىك» ۋچاسكەسىندە رەيدتىك ءىس-شارالار جۇرگىزۋ بارىسىندا زاڭسىز التىن ءوندىرۋ فاكتىسىن انىقتادى.
پايدالى قازبالاردى ءوندىرۋ اۋىر مامانداندىرىلعان تەحنيكا مەن سپۋتنيكتىك بايلانىس قۇرالدارىن قولدانۋ ارقىلى جۇزەگە اسىرىلعانى بەلگىلى بولدى.
- قىلمىس ۇستىندە 4 ادام ۇستالدى، ونىڭ ىشىندە مەملەكەتىمىزدىڭ شىعىسىندا زاڭسىز جۇرگەن وزبەكستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتى دا بار. شىنجىر تاباندى ەكسكاۆاتور، اۆتوكولىك، موتوتسيكل، قىمبات تۇراتىن مەتالل ىزدەگىشتەر، قول قۇرالدارى جانە وزگە دە جابدىقتار تاركىلەندى. اتالعان فاكتى بويىنشا قازاقستان رەسپۋبليكاسى قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 295-1-بابىمەن قىلمىستىق ءىس قوزعالدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
قازىرگى ۋاقىتتا ءىستىڭ بارلىق ءمان-جايلارىن انىقتاۋعا باعىتتالعان جەدەل-تەرگەۋ ءىس-شارالارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.
بۇدان بۇرىن تۇركىستان وبلىسىندا زاڭسىز التىن وندىرگەن توپ ۇستالعانىن جازعانبىز.