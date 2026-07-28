شىعىس قازاقستاندا قىتاي ازاماتتارى زاڭسىز التىن وندىرىسىنە تارتىلعان
استانا. KAZINFORM - قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگى شىعىس قازاقستان وبلىسى بويىنشا دەپارتامەنتى ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتى دەپارتامەنتىمەن جانە پروكۋراتۋرامەن بىرلەسىپ، مارقاكول اۋدانىنداعى اقبۇلاق اۋىلىنىڭ ماڭىندا ءتيىستى رۇقسات قۇجاتتارىنسىز التىن وندىرگەن ادامدار توبىنىڭ زاڭسىز قىزمەتىن توقتاتتى.
قارجىلىق مونيتورنينگ اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، قۇرامىندا التىنى بار كەندى زاڭسىز ءوندىرۋ جانە وڭدەۋ سالدارىنان قورشاعان ورتاعا ەلەۋلى زالال كەلتىرىلدى.
- اتاپ ايتقاندا، توپىراقتىڭ قۇنارلى قاباتى ءبۇلىنىپ، جەر بەدەرىنىڭ تابيعي قۇرىلىمى بۇزىلىپ، وزەن ارناسى وزگەرتىلگەن. زاڭسىز جۇمىستار جالپى اۋماعى 30 گەكتار جەر ۋچاسكەسىندە اۋىر ارنايى تەحنيكا مەن وندىرىستىك كەشەندەردى پايدالانۋ ارقىلى جۇرگىزىلگەن،-دەلىنگەن حابارلامادا.
زاڭسىز قىزمەتكە 30 دان استام ادام، ونىڭ ىشىندە قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتارى تارتىلعان.
ءتىنتۋ بارىسىندا التى 40 توننالىق جۇك كولىگى، ءتورت شىنجىر تاباندى ەكسكاۆاتور، ءبىر تيەگىش، سونداي-اق قۇرامىندا التىنى بار كەندى وندىرۋگە جانە جۋۋعا ارنالعان ەكى وندىرىستىك كەشەن تاركىلەندى.
تەرگەۋ جالعاسىپ جاتىر. قازاقستان رەسپۋبليكاسى قىلمىستىق-پروتسەستىك كودەكسىنىڭ 201-بابىنا سايكەس وزگە اقپارات جاريا ەتىلمەيدى.