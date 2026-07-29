شىعىس قازاقستاندا كوكجوتەلمەن اۋىرعاندار سانى 2 ەسە ارتتى
وسكەمەن. KAZINFORM - شىعىس قازاقستان وبلىسىندا جىل باسىنان بەرى كوكجوتەلدىڭ 32 جاعدايى تىركەلدى. بۇل كورسەتكىش وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا ەكى ەسە ارتىپ وتىر.
ش ق و سانيتاريالىق-ەپيدەميولوگيالىق باقىلاۋ دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنە سۇيەنسەك، كوكجوتەلگە شالدىققانداردىڭ بارلىعى 14 جاسقا دەيىنگى بالالار.
- 29 شىلدەدەگى جاعداي بويىنشا وبلىستا كوكجوتەلدىڭ 32 جاعدايى زەرتحانالىق تۇردە راستالدى. ونىڭ 28 ى وسكەمەندە، 4 ى ۇلان اۋدانىندا تىركەلگەن. اۋرۋعا شالدىققانداردىڭ باسىم بولىگى - ءبىر جاسقا دەيىنگى 14 ءسابي، 1-5 جاس ارالىعىنداعى 17 ءبۇلدىرشىن جانە 5-9 جاس ارالىعىنداعى ءبىر بالا، - دەيدى دەپارتامەنت باسشىسىنىڭ ورىنباسارى ساۋلە سليامعازينا.
مامانداردى الاڭداتىپ وتىرعان نەگىزگى ماسەلە - ناۋقاس بالالاردىڭ باسىم بولىگىنىڭ ەكپە الماۋى. تىركەلگەن 32 جاعدايدىڭ 30 ى ۆاكسينا سالدىرماعان بالالار اراسىندا انىقتالعان. ونىڭ ىشىندە 17 بالا اتا-اناسىنىڭ باس تارتۋىنا بايلانىستى ۆاكسينا الماسا، 12 بالادا مەديتسينالىق قارسى كورسەتىلىم بولعان. ال ءبىر ءسابي ەكپە سالىناتىن جاسقا ءالى جەتپەگەن.
- كوكجوتەل - تىنىس الۋ جولدارىن زاقىمدايتىن وتە جۇقپالى باكتەريالىق ينفەكسيا. اسىرەسە بۇل اۋرۋ نارەستەلەر مەن بالالار ءۇشىن قاۋىپتى. كوكجوتەلدىڭ الدىن الۋدىڭ ەڭ ءتيىمدى جولى - ۋاقتىلى ۆاكسينا الۋ، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن قازاقستاندا كوكجوتەلمەن اۋىرعاندار سانى 2,4 ەسە ازايعانى حابارلانعان.