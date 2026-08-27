شىعىس قازاقستاندا ءبىر پاتەردى 25 رەت «ساتقان» الاياق ۇستالدى
وسكەمەن. KAZINFORM - شىعىس قازاقستان وبلىسىندا پاتەر ساتامىن دەپ ونداعان ادامدى الداعان ەر ادام 186 ميلليون تەڭگە پايدا كورگەن.
شىعىس قازاقستان وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنە قاراعاندا، پوليتسياعا ءوڭىردىڭ 25 تۇرعىنى جۇگىنگەن. ولاردىڭ بارلىعى باسپانانى ءتيىمدى باعامەن ساتىپ الامىز دەپ الدانىپ قالعان.
الاياقتىق سحەما 2024-جىلعى قاراشادان 2026-جىلعى ساۋىرگە دەيىن جۇزەگە اسقان. ەر ادام تۇرعىندارعا مەملەكەتتىك باعدارلاما ارقىلى ءۇي الۋعا كومەكتەسەتىنىنە سەندىرىپ، قۇجاتتاردى راسىمدەۋ ماسەلەلەرىن ءوزى شەشىپ بەرۋگە ۋادە بەرگەن.
اقشانى جابىرلەنۋشىلەر وعان قولما-قول دا، بانك شوتتارىنا اۋدارۋ ارقىلى دا بەرگەن. الايدا العاشقى تولەممەن شىعىندار بىتپەدى. كەيىن پاتەردى تىركەۋ، قۇجاتتاردى راسىمدەۋ جانە باسقا دا راسىمدەر ءۇشىن قوسىمشا اقشا تالاپ ەتىلگەن. بولاشاق باسپانا يەلەرىنىڭ كۇمانىن سەيىلتۋ ءۇشىن كۇدىكتى ناقتى پاتەردى دە پايدالانعان. الايدا ول تۇرعىن ءۇي ەر ادامنىڭ وزىنە تيەسىلى بولماعان.
- سەنىمگە كىرۋ ءۇشىن ول پاتەر جالداپ، ونى جابىرلەنۋشىلەرگە بولاشاق باسپاناسى رەتىندە كورسەتكەن. ادامدار كوپ ۇزاماي پاتەردىڭ كىلتىن الادى دەگەن ۇمىتپەن اقشا بەرۋدى جالعاستىرعان. وسىلايشا شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ 25 تۇرعىنى زارداپ شەكتى. كەلتىرىلگەن جالپى شىعىن كولەمى 186 ميلليون 445 مىڭ تەڭگە بولدى، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
جابىرلەنۋشىلەر اقىرىندا پاتەردىڭ كىلتىن دە، ءتيىستى قۇجاتتاردى دا الا الماعان. كۇدىكتى ۇستالىپ، پوليتسياعا جەتكىزىلدى. قازىر ول ۋاقىتشا ۇستاۋ يزولياتورىندا قاماۋدا وتىر. ەر ادام جاۋاپ الۋ كەزىندە كىناسىن مويىندادى.
ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن الاياقتار 4 كۇندە 150 مىڭ SMS تاراتىپ، ازاماتتاردىڭ اقشاسى مەن جەكە دەرەگىن يەمدەنبەك بولعانىن حابارلانعانبىز.