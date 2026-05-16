شىعىس قازاقستاندا ادامدار اراسىندا برۋسەللەز جۇقتىرعاندار سانى ارتتى
وسكەمەن. KAZINFORM - شىعىس قازاقستان وبلىسىندا ادامدار اراسىندا برۋسەللەز جۇقتىرعاندار سانى ارتىپ وتىر.
وبلىستىق سانيتارلىق-ەپيدەميولوگيالىق باقىلاۋ دەپارتامەنتىنىڭ حابارلاۋىنشا، وڭىردە زوونوزدىق ينفەكسيالاردىڭ جۇعۋى مەن تارالۋىنىڭ الدىن الۋ ءۇشىن ءتيىستى شارالار قابىلدانىپ جاتىر.
- شىعىس قازاقستاندا وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىندە ءۇش ادام برۋسەللەز جۇقتىرسا، بيىعى جىلدىڭ باسىنان بەرى وسىنداي بەس جاعداي انىقتالعان. برۋسەللەز تارباعاتاي جانە زايسان اۋداندارىندا تىركەلدى. ماماندار ءاربىر جاعداي بويىنشا ادامدارعا ەپيدەميالىق جانە ەپيزووتيالىق شارالار جۇرگىزىپ، اۋرۋ كوزدەرى مەن جۇعۋ فاكتورلارىن انىقتادى، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
ينفەكسيانىڭ بەس وشاعى مەن بايلانىستا بولعان 16 ادام تىركەلدى. بۇل ادامدار تەكسەرۋدەن ءوتىپ، التى اي بويعى ديسپانسەرلىك باقىلاۋعا الىندى. سونىمەن قاتار وشاقتاردا 12 سىناما الىنىپ، ەت ونىمىنەن ءبىر وڭ ناتيجە انىقتالعان.
ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن باتىس قازاقستاندا 800 دەن استام ءىرى قارا برۋسەللەز اۋرۋىنا شالدىققانى حابارلانعان.